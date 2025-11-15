Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București

În ultimii ani, Sectorul 6 s-a transformat într-unul dintre cele mai active și vibrante spații urbane din București, iar această schimbare nu s-a datorat doar investițiilor în infrastructură sau administrării mai eficiente, ci și unei filosofii de construcție comunitară. În centrul acestei strategii au stat evenimentele culturale și sociale dezvoltate de primarul Ciprian Ciucu, care au devenit rapid repere ale orașului: West Side Flower Fest, West Side Hallo Fest, West Side Christmas Market și programul Cinema sub stele.

West Side Flower Fest a fost gândit ca un festival al florilor, dar s-a extins rapid într-un eveniment complex, cu concerte, instalații vizuale și zone interactive. Parcul Drumul Taberei s-a transformat într-o explozie de culoare și a atras vizitatori din întreg orașul, consolidându-și în doar câțiva ani reputația de festival urban cu identitate proprie.

În toamnă, West Side Hallo Fest a devenit poate cel mai mare și spectaculos festival de Halloween din România. Spațiile tematice, paradele, spectacolele și activitățile pentru copii au atras anul acesta peste 60 de mii de oameni, demonstrând că o administrație locală poate crea evenimente populare nu prin artificiu, ci prin calitate, siguranță și atenție la detalii.

În sezonul rece, West Side Christmas Market transformă parcul Drumul Taberei într-un târg de Crăciun cu tradiție locală. Atmosfera festivă, concertele și zonele dedicate familiilor fac ca târgul să concureze cu evenimentele mari din centrul orașului, ba chiar să fie preferat de o parte consistentă a bucureștenilor datorită accesibilității și mixului bine calibrat între divertisment și confort.

La acestea se adaugă programul de vară Cinema sub stele, desfășurat în cinci parcuri din Sectorul 6. Pe parcursul a cinci weekenduri de vară, proiecțiile gratuite au adus oamenii împreună în spațiul public – familii, tineri, vârstnici – într-o atmosferă relaxată, care pune accent pe normalitate, siguranță și apropierea comunitară.

În timp ce multe administrații locale organizează evenimente punctuale, proiectele din Sectorul 6 au reușit ceva mai greu de obținut: au creat tradiții. Într-un București fragmentat social și urbanistic, aceste festivaluri funcționează ca un liant comunitar, oferind oamenilor sentimentul că aparțin unui loc care se dezvoltă și la nivel civic, nu doar administrativ.

Succesul celor patru proiecte – cu participări de ordinul sutelor de mii de persoane, inclusiv vizitatori din alte orașe – arată că modelul funcționează. Mai mult, acestea au devenit autosustenabile financiar, o performanță în peisajul cultural local.

Sectorul 6 oferă astfel un exemplu despre cum o comunitate urbană poate fi consolidată prin cultură, continuitate și respect pentru spațiul public. Iar „West Side” nu mai este de mult doar o zonă geografică – este un brand comunitar.

Material susținut de PNL București