Șefa Colegiului Medicilor, replică dură pentru Ilie Bolojan. „Nu poți încălca dreptul la liberă circulație”

Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor, a reacționat după declarațiile premierului Bolojan, care a spus ca el consideră normal ca medicii să fie legați de România pentru un număr de ani. Este dificil „să îngrădești dreptul unui cetățean al UE la liberă circulație pe piața muncii”.

Replica șefei Colegiului Medicilor

Ilie Bolojan pare că vrea să se întoarcă în era comunismului, atunci când absolvenții de medicină, și nu numai, erau repartizați obligatoriu prin tot felul de stae și comune din țară. Cel puțin asta putem înțelege din declarația premierului care a afirmat că medicii trebuie să fie obligați să rămână în România un număr de ani și să nu aibă voia să plece.

Imediat a venit și o reacție din partea președintei Colegiului Medicilor care acuză că se încalcă dreptul la liberă circulație pe piața muncii.

„Propunerea premierului Ilie Bolojan este dificil de realizat fără să găsești temei legal. Asta în contextul în care este dificil să îngrădești dreptul unui cetățean al Uniunii Europene la liberă circulație pe piața muncii.

Pentru o parte dintre medicii rezidenți, care fac pregătirea în rezidențiat într-un spital care le oferă și post, ar fi firesc să rămână să lucreze măcar o perioadă la acel spital, care a ținut blocat un post pentru rezidentul respectiv timp de 5 ani, sperând ca, după acei 5 ani, să aibă un medic specialist în acea specialitate.

Există aproximativ 7.000 de absolvenți de medicină pe an, în toată România. Apoi, această generație dă examenul de rezidențiat. Durata programului de pregătire în rezidențiat variază între 3 și 7 ani, în funcție de specialitatea medicală. După rezidențiat, medicii dau examenul de specialitate și atunci au un post.

De cele mai multe ori, postul garantat încă de pe timpul rezidențiatului este posibil în spitale mici sau din orașe mici.”, spune Cătălina Poiană.

Cât despre ce i se asigură unui medic într-o localitate mică…

„În spitalele mici, tu, ca stat, ar trebui să asiguri unui tânăr medic care merge să lucreze acolo toate condițiile necesare exercitării unui act medical corect – condiții de infrastructură, echipă multidisciplinară, perspective de dezvoltare profesională, nemaivorbind despre condiții de viață decente și sprijin pentru începutul de drum și o plată adecvată a gărzilor.

După părerea mea, tinerii nu pleacă pentru că vor să meargă în lumea largă, ci din cauză că ceea ce găsesc în unele spitale mici, din orașe mici, nu corespunde standardelor lor.”, mai spune președinta într-un interviu pentru Hotnews..

Ce a spus Bolojan despre obligația medicilor de a rămâne în țară

Ilie Bolojan a declarat că absolvenţii facultăţilor de Medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire.

„Dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara aceasta.

Şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile, trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideţi să punem asta în practică.”, a declarat premierul.

Bolojan a afirmat că din 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de Medicină din România, aproximativ 4.000 devin rezidenți și doar 1.000 ajung să fie angajaţi, într-un an, în sectorul public. Pe de altă parte, spune el, există mulţi medici români care ajung să lucreze în alte ţări.

Potrivit unui studiu lansat în vara anului trecut, în ultimii 25 de ani au plecat din țară în jur de 25.000 de medici. Iar unul din doi medici tineri vrea să plece în altă țară să profeseze, arată cercetarea realizată de .