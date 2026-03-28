Vremea de astăzi marchează o schimbare vizibilă față de zilele recente, aducând un regim instabil caracteristic finalului de martie. Ploile, vântul și cerul predominant noros definesc o zi în care confortul termic este afectat, chiar dacă temperaturile rămân apropiate de normal.

Cum se manifestă instabilitatea atmosferică la nivel național

La nivelul întregii țări, este influențată de un front atmosferic activ, care aduce înnorări persistente și precipitații pe arii extinse. Ploile devin mai frecvente în a doua parte a zilei, iar vântul capătă intensitate, cu rafale ce pot atinge 50-60 km/h.

Valorile termice rămân relativ blânde pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 10 și 16 grade și minime între 2 și 8 grade. Totuși, combinația dintre vânt și precipitații determină o senzație de răcoare mai accentuată decât indică termometrele.

Cum evoluează vremea în principalele regiuni și orașe

În nord și vest, inclusiv în orașe precum Cluj-Napoca sau Timișoara, cerul rămâne acoperit, iar ploile apar încă din prima parte a zilei. Temperaturile urcă până la 16 grade în vest, însă vântul accentuează caracterul instabil al vremii.

În est și nord-est, la Iași, vremea este mai rece și umedă, cu ploi temporare mai ales după-amiaza și temperaturi maxime de aproximativ 13 grade. Cerul rămâne predominant noros, iar minimele coboară spre 4-6 grade.

În sud și sud-vest, inclusiv la Craiova, instabilitatea se manifestă prin ploi moderate și intensificări ale vântului, în timp ce maximele ating 15-16 grade. În Dobrogea, la Constanța, influența mării aduce temperaturi mai scăzute și un vânt moderat, persistent.

În centrul țării, la Brașov, vremea este mai rece, cu maxime de cel mult 12 grade și posibile precipitații mixte în zonele montane. Caracterul închis al vremii este dominant pe tot parcursul zilei.

Cum va fi vremea în capitală

În București, vremea este închisă și instabilă, cu un cer acoperit și ploi moderate care se intensifică spre după-amiază și seară. Vântul suflă cu rafale de până la 50–55 km/h, amplificând senzația de disconfort termic.

Temperatura maximă ajunge la aproximativ 12-13 grade, iar minima se situează între 5 și 7 grade, valori apropiate de media perioadei. Chiar și așa, condițiile meteo impun o zi tipică de primăvară capricioasă.

Ce avertizări au emis meteorologii

a emis avertizări nowcasting de Cod portocaliu pentru zonele montane înalte din Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița. La altitudini de peste 1.800 de metri sunt semnalate ninsori și rafale puternice de vânt, care reduc vizibilitatea sub 50 de metri.

În același timp, este în vigoare și un Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabil până luni dimineață, cu acumulări importante mai ales la munte. Stratul de zăpadă nou depus poate ajunge chiar la 50 de centimetri în anumite zone, relatează stiripesurse.

Situația este confirmată și de intervențiile din teren, unde s-a raportat un strat consistent de zăpadă în zona montană a județului Gorj. „Peste 35 de cm de zăpadă căzută noaptea trecută. În zona montană a judeţului Gorj a nins însemnat cantitativ şi vântul a viscolit zapada proaspăt depusă”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.