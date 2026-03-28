Cătălin Predoiu: „România – printre cele mai sigure ţări din lume". Unde se situează țara noastră în clasamentele privind siguranța

Iulia Petcu
28 mart. 2026, 11:00
Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne. Sursa foto: Cătălin Predoiu / Facebook

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, susține că România se află printre statele considerate sigure la nivel internațional, potrivit unor evaluări recente. Datele prezentate indică atât percepția populației, cât și rezultatele acțiunilor desfășurate de autorități în combaterea criminalității.

Cum este poziționată România în clasamentele privind siguranța

Potrivit datelor distribuite de Cătălin Predoiu sâmbătă pe Facebook ale platformei Numbeo, România ocupă locul 28 în Europa în ceea ce privește siguranța, având un nivel moderat al criminalității. Scorul indicat reflectă o percepție relativ favorabilă, comparativ cu alte state europene.

Conform acelorași statistici, nivelul criminalității din România este considerat mai redus decât în țări precum Franța, Germania sau Spania. În același timp, unele state din regiune, precum Bulgaria sau Ungaria, sunt percepute ca având un grad mai ridicat de insecuritate.

Ce măsuri au fost luate pentru combaterea criminalității

Ministrul a evidențiat acțiunile desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, subliniind amploarea intervențiilor realizate într-un singur an. Rezultatele includ mii de percheziții și destructurarea unor grupări implicate în infracțiuni grave.

”13.786! Nu e doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziţii domiciliare într-un an la suspecţi de infracţiuni grave. Peste 1.800 de acţiuni de amploare pentru combaterea criminalităţii organizate. 123 de grupuri infracţionale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc şi mare risc confiscate”, a transmis ministrul de Interne, potrivit Capital.

În completarea acestor acțiuni, autoritățile au implementat măsuri suplimentare pentru consolidarea capacității de intervenție, inclusiv dezvoltarea infrastructurii antidrog și creșterea efectivelor specializate.

Ce perspective există asupra siguranței în România

Oficialul a subliniat că aceste rezultate contribuie la consolidarea imaginii României ca stat sigur, atât la nivel european, cât și global. Percepția pozitivă este susținută de datele statistice și de evaluările comparative internaționale.

”Toate acestea pot fi traduse într-un rezultat recunoscut la nivel mondial: România – printre cele mai sigure ţări din lume”, a mai declarat Predoiu.

La nivel global, cele mai ridicate niveluri ale criminalității sunt raportate în state precum Papua Noua Guinee, Venezuela sau Haiti, aflate la polul opus. Aceste diferențe accentuează poziționarea relativ favorabilă a României în clasamentele internaționale.

