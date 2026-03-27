Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său

Ana Maria
27 mart. 2026, 23:41
Un bărbat în vârstă de 66 de ani, bunicul lui Mario Berinde, adolescentul ucis în ianuarie în comuna Cenei, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către Judecătoria Timișoara, după ce ar fi agresat-o pe mama unuia dintre tinerii implicați în crimă.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, incidentul ar fi avut loc pe 20 martie 2026, pe o stradă din localitate, unde femeia în vârstă de 39 de ani ar fi fost lovită peste față.

Cum s-a petrecut incidentul în care a fost implicat bunicul lui Mario Berinde 

Conform unei informări a IPJ Timiș, femeia a sesizat poliția după ce ar fi fost agresată în timp ce se deplasa pe strada Teilor din Cenei, potrivit G4Media.

„La data de 20 martie 2026, poliţiştii Secţiei 2 Rurale Săcălaz au fost sesizaţi de către o femeie de 39 de ani (mama unuia dintre făptuitorii omorului de la Cenei) că, în timp ce se deplasa pe strada Teilor din Cenei, ar fi fost lovită cu palma în zona feţei de către un bărbat de 66 de ani (bunicul minorului decedat în urma omorului de la Cenei).”

După administrarea probelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile, cu monitorizare electronică.

În urma probatoriului administrat, pe 21 martie, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru lovire sau alte violenţe, ulterior magistraţii dispunând măsura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile cu monitorizare electronică”, au mai transmis reprezentanții Poliției Timiș.

Cazul a șocat opinia publică după ce, în ianuarie, un adolescent de 15 ani a fost ucis de alți doi minori, în urma unui plan stabilit cu aproximativ o lună înainte.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea a fost extrem de violentă.

În seara de 19 ianuarie, inculpatul M.D.A. de 15 ani şi numitul R.M.D. de 13 ani, având bine pus la punct un plan pe care l-au făcut în urmă cu o lună şi aşteptând momentul oportun, l-au ucis pe minorul de 15 ani prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporişcă şi un cuţit”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Cum au încercat agresorii să ascundă fapta

După comiterea crimei, autorii nu s-au oprit aici. Procurorii susțin că aceștia au încercat să șteargă urmele, apelând și la ajutorul unui alt tânăr.

„Totodată, arată procurorii, ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. şi numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la faţa locului după săvârşirea faptei, au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii.”

Anchetatorii spun că al treilea inculpat ar fi avut un rol activ în acoperirea urmelor infracțiunii.

„Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. şi R.M.D. să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii, toate aceste acţiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum şi îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi.”

Ce decizii au luat procurorii în cazul minorilor implicați

În ceea ce îl privește pe unul dintre inculpați, în vârstă de 13 ani, procurorii au decis clasarea cauzei, având în vedere vârsta acestuia.

„În ceea ce îl priveşte pe R.M.D., în vârstă de 13 ani, procurorul de caz a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat şi profanare de cadavre, pe motivul incidenţei cauzei de neimputabilitate a minorităţii.”

Totodată, instanța a dispus plasamentul în regim de urgență al minorului într-un centru specializat de protecție.

Dosarul penal a fost înaintat Tribunalului Timiș, care urmează să judece cauza.

