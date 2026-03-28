Acasa » Economic » BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni

BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni

Iulia Petcu
28 mart. 2026, 09:18
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Foto: Pixabay
Banca Centrală Europeană pregătește o schimbare semnificativă în ceea ce privește aspectul bancnotelor euro, vizând o actualizare adaptată prezentului. Noul concept propune o abordare vizuală diferită, în care natura și cultura europeană devin surse principale de inspirație.

Ce schimbări pregătește Banca Centrală Europeană pentru bancnotele euro

Banca Centrală Europeană lucrează la o nouă serie de bancnote, iar una dintre direcțiile analizate include reprezentări inspirate din natură, cu accent pe păsări și peisaje europene. Aceste elemente sunt gândite ca simboluri ale biodiversității și ale echilibrului ecologic, reflectând diversitatea mediilor naturale de pe continent.

Printre speciile propuse se regăsesc barza albă sau pescărușul albastru, dar și alte păsări mai puțin cunoscute, fiecare asociată unei anumite valori nominale. Alegerea acestor simboluri urmărește să creeze o legătură vizuală între monedă și patrimoniul natural european.

sursa foto: ziarulromanesc.de
sursa foto: ziarulromanesc.de

De ce este luată în calcul tema naturii pentru noile bancnote

Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare, prin care se dorește o reprezentare mai relevantă pentru cetățeni și mai conectată la realitățile actuale. Tema „Râuri și păsări” este una dintre opțiunile principale, fiind aleasă pentru capacitatea sa de a sugera reziliența ecosistemelor.

În paralel, instituția analizează și impactul asupra mediului al bancnotelor existente, integrând în proces obiective legate de reducerea amprentei ecologice. Noile modele ar urma să fie produse folosind materiale și tehnologii mai sustenabile, ceea ce ar putea diminua impactul asupra mediului.

De asemenea, durabilitatea crescută a bancnotelor este un alt obiectiv important, deoarece ar putea reduce frecvența înlocuirii acestora și, implicit, consumul de resurse. Astfel, redesignul nu vizează doar estetica, ci și eficiența pe termen lung, relatează Capital.

Cum sunt alese noile modele și cine participă la proces

Procesul de selecție a început cu consultări publice desfășurate între 2021 și 2023, la care au participat peste 365.000 de persoane. În urma acestui demers, au rămas două teme majore: natura europeană și cultura europeană.

Varianta culturală include figuri marcante precum Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, alături de scene inspirate din viața cotidiană. Această abordare propune o reprezentare a identității europene prin contribuțiile culturale și științifice.

În iulie 2025, a fost lansat un concurs de design, iar aproximativ 40 de creatori au fost selectați pentru a propune concepte vizuale. O comisie de specialiști va restrânge opțiunile la cel mult zece variante finale, urmând ca decizia finală să fie luată de Consiliul guvernatorilor.

Când vor apărea noile bancnote euro în circulație

Rezultatele finale sunt așteptate spre sfârșitul anului 2026, însă introducerea efectivă în circulație va necesita încă câțiva ani de pregătire tehnică. Procesul implică etape complexe, de la testare până la implementare la scară largă.

Actualele bancnote euro vor rămâne mijloace legale de plată și vor continua să fie utilizate în paralel cu noile modele. Această tranziție graduală permite adaptarea sistemului fără perturbări majore pentru utilizatori.

Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
Economic
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
Economic
Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici
Economic
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Economic
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Economic
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Economic
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Economic
Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
Economic
Noi reguli pentru alcool, tutun și combustibil în România. Cum schimbă aceste măsuri activitatea operatorilor
Economic
Ministrul Finanțelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB la începutul lui 2026. Cum au influențat veniturile și reformele fiscale evoluția
Economic
ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
