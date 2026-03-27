Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în Catalonia, unde doi cetățeni români, soț și soție, și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut joi după-amiază, pe autostrada C-25, cunoscută și sub denumirea de Eix Transversal, în apropiere de localitatea Santa Coloma de Farners.

Cum s-a produs accidentul mortal

Potrivit informațiilor apărute în , camionul în care se aflau cei doi români a intrat în coliziune cu un alt , care era oprit pe marginea drumului, cel mai probabil din cauza unei defecțiuni.

Impactul a fost extrem de violent, iar imediat după coliziune autocamionul a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a extins rapid, iar șansele de salvare au fost inexistente pentru cei doi soți.

Accident rutier deosebit de grav. Cine sunt victimele tragediei din Spania

Conform informațiilor apărute în spațiul public, cei doi români proveneau din județul Dâmbovița, din localitățile Valea Lungă și Moreni.

Ionuț avea 34 de ani, iar soția sa, Mădălina, doar 26 de ani. Cei doi lucrau împreună și făceau parte din același echipaj de transport, potrivit .

Ce s-a întâmplat după impactul dintre cele două TIR-uri

În urma coliziunii, camionul românilor a ars complet, iar incendiul s-a extins și în zona din apropierea drumului, afectând vegetația pe o suprafață de aproximativ jumătate de hectar.

Șoferul celuilalt TIR, care se afla singur în cabină, a fost rănit și transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul Josep Trueta.

Accident rutier deosebit de grav. Cum au intervenit autoritățile la locul tragediei

Intervenția echipajelor de urgență a fost una amplă. La fața locului au ajuns numeroase forțe de intervenție, inclusiv polițiști din cadrul Mossos d’Esquadra, echipaje medicale și pompieri.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și pentru limitarea extinderii focului, dar și pentru securizarea zonei afectate.

Din cauza gravității accidentului, circulația pe autostrada C-25, pe sensul către orașul Vic, a fost temporar oprită.