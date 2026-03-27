Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii

Iulia Petcu
27 mart. 2026, 20:59
Sursă foto simbol: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce nemulțumiri au elevii
  2. Cum reacționează conducerea școlii
  3. Cum a ajuns profesorul la catedră
  4. Ce măsuri au luat autoritățile

Un caz din sistemul de educație atrage atenția asupra modului în care tehnologia este folosită la clasă, dar și asupra pregătirii cadrelor didactice. Un profesor de matematică din Tulcea este acuzat că se bazează excesiv pe inteligența artificială în predare.

Ce nemulțumiri au elevii

Elevii susțin că profesorul întâmpină dificultăți în explicarea materiei și că apelează frecvent la ChatGPT pentru rezolvarea exercițiilor. Mai mult, aceștia afirmă că inclusiv testele și lucrările de evaluare ar fi generate cu ajutorul unor aplicații de tip AI.

Aceste practici ridică semne de întrebare legate de calitatea actului educațional și de capacitatea profesorului de a gestiona procesul de predare.

Cum reacționează conducerea școlii

Reprezentanții unității de învățământ afirmă că nu au fost depuse oficial reclamații, însă recunosc că subiectul ar fi fost discutat informal de către părinți.

„Nu ştiu dacă este frumos să facem astfel de acuzaţii. Cred că aceste lucruri se pot discuta şi măsurile se pot lua la nivelul fiecărei unităţi, fără a se face public lucrul acesta”, a declarat directoarea școlii într-o înregistrare cu camera ascunsă, potrivit Adevărul.

Poziția conducerii sugerează o abordare rezervată, orientată spre gestionarea situației la nivel intern, fără expunere publică excesivă.

Cum a ajuns profesorul la catedră

Profesorul în vârstă de 57 de ani a intrat în sistemul de învățământ relativ recent, după ce a absolvit Facultatea de Matematică şi informatică în urmă cu doar doi ani. Acesta a obținut media 5,67 la concursul de ocupare a postului, reușind astfel să promoveze la limită și să ajungă la catedră în toamna anului trecut. Deși are studii în domeniu, cadrul didactic nu este considerat încă pe deplin calificat, întrucât nu a finalizat modulul necesar formării psihopedagogice.

Ce măsuri au luat autoritățile

Inspectoratul Școlar Tulcea a luat la cunoștință acest caz și monitorizează activitatea profesorului, inclusiv modul în care își pregătește lecțiile și materialele didactice. Profesorul a fost deja asistat la ore în perioada anterioară, însă intervențiile nu au dus la schimbări vizibile în modul de predare.

Deocamdată, cadrul didactic nu a oferit un punct de vedere public cu privire la acuzațiile formulate de elevi.

Citește și...
Surse: Percheziții la DSU. Procurorii au ridicat documente și inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Ce suspectează anchetatorii
Eveniment
Surse: Percheziții la DSU. Procurorii au ridicat documente și inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Ce suspectează anchetatorii
Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală
Eveniment
Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală
Dinți ficși în 24 de ore – zâmbet complet în DOAR o zi. Tehnologia care redefinește experiența pacientului, la DENT ESTET
Eveniment
Dinți ficși în 24 de ore – zâmbet complet în DOAR o zi. Tehnologia care redefinește experiența pacientului, la DENT ESTET
Taxele lui Bolojan atrag hoții. Spărgătorii preferă primăriile în locul băncilor
Eveniment
Taxele lui Bolojan atrag hoții. Spărgătorii preferă primăriile în locul băncilor
Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
Eveniment
Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
Eveniment
Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
Un curier român a fost prins furând pisica unei familii după livrarea unui colet. Ce s-a întâmplat după
Eveniment
Un curier român a fost prins furând pisica unei familii după livrarea unui colet. Ce s-a întâmplat după
ANPC a aplicat amenzi de peste 6,8 milioane de lei în urma controalelor din sectorul alimentar
Eveniment
ANPC a aplicat amenzi de peste 6,8 milioane de lei în urma controalelor din sectorul alimentar
Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
Eveniment
Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
Eveniment
Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
