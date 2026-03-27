Un caz din sistemul de educație atrage atenția asupra modului în care tehnologia este folosită la clasă, dar și asupra pregătirii cadrelor didactice. Un profesor de matematică din Tulcea este acuzat că se bazează excesiv pe inteligența artificială în predare.

Ce nemulțumiri au elevii

Elevii susțin că profesorul întâmpină dificultăți în explicarea materiei și că apelează frecvent la pentru rezolvarea exercițiilor. Mai mult, aceștia afirmă că inclusiv testele și lucrările de evaluare ar fi generate cu ajutorul unor aplicații de tip AI.

Aceste practici ridică semne de întrebare legate de calitatea actului educațional și de capacitatea profesorului de a gestiona procesul de predare.

Cum reacționează conducerea școlii

Reprezentanții unității de învățământ afirmă că nu au fost depuse oficial reclamații, însă recunosc că subiectul ar fi fost discutat informal de către părinți.

„Nu ştiu dacă este frumos să facem astfel de acuzaţii. Cred că aceste lucruri se pot discuta şi măsurile se pot lua la nivelul fiecărei unităţi, fără a se face public lucrul acesta”, a declarat directoarea școlii într-o înregistrare cu camera ascunsă, potrivit Adevărul.

Poziția conducerii sugerează o abordare rezervată, orientată spre gestionarea situației la nivel intern, fără expunere publică excesivă.

Cum a ajuns profesorul la catedră

în vârstă de 57 de ani a intrat în sistemul de învățământ relativ recent, după ce a absolvit Facultatea de Matematică şi informatică în urmă cu doar doi ani. Acesta a obținut media 5,67 la concursul de ocupare a postului, reușind astfel să promoveze la limită și să ajungă la catedră în toamna anului trecut. Deși are studii în domeniu, cadrul didactic nu este considerat încă pe deplin calificat, întrucât nu a finalizat modulul necesar formării psihopedagogice.

Ce măsuri au luat autoritățile

a luat la cunoștință acest caz și monitorizează activitatea profesorului, inclusiv modul în care își pregătește lecțiile și materialele didactice. Profesorul a fost deja asistat la ore în perioada anterioară, însă intervențiile nu au dus la schimbări vizibile în modul de predare.

Deocamdată, cadrul didactic nu a oferit un punct de vedere public cu privire la acuzațiile formulate de elevi.