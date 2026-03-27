Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)

Ana Maria
27 mart. 2026, 23:03
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. „România este ostatica justiției”? De ce crede CTP că Lia Savonea va câștiga procesul
  2. A devenit România „prizoniera” propriului sistem judiciar?
  3. Ce semnal transmite această situație pentru România

„România este ostatica justiției”. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac la B1 TV, informațiile potrivit cărora Lia Savonea ar intenționa să dea în judecată Guvernul pentru plata restanțelor salariale ale magistraților.

Jurnalistul a avut o reacție extrem de critică, susținând că situația reflectă un dezechilibru major în funcționarea statului.

„România este ostatica justiției”? De ce crede CTP că Lia Savonea va câștiga procesul

Gazetarul anticipează că eventualul proces intentat de Lia Savonea va fi judecat chiar de instanțe similare celor care au mai luat decizii controversate în trecut, precum Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea de Apel București, condusă de Liana Arsenie.

În acest context, Cristian Tudor Popescu este convins că verdictul ar putea fi favorabil magistratei, pe fondul unui sistem pe care îl consideră deja dezechilibrat.

A devenit România „prizoniera” propriului sistem judiciar?

În analiza sa, Cristian Tudor Popescu a afirmat că statul român nu mai este pus în dificultate de factori externi, ci de propriile instituții, în special de sistemul de justiție.

Acesta consideră că România a ajuns într-o situație fără precedent, în care deciziile instanțelor ajung să blocheze acțiunile autorităților.

Păi asta e garantat, s-a mai văzut.

Deci, acum, tocmai i-a suspendat comisia domnului Bolojan, aceea care se ocupa de pensiile magistraților. Tocmai de asta se ocupa, și de problema apărută atunci cu Curtea Constituțională.

Și a suspendat-o, a spus că nu e bună, că compromite democrația. Că așa a hotărât cine? Înalta Curte de Casație și Justiție. Și i-a suspendat-o.

Acum ce va face Înalta Curte? O să dea în judecată Guvernul și cine o să judece?

Ca și în cazul Comisiei, o să judece onor Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea de Apel a lui Arsenie sau cine vreți dumneavoastră, că justiția e totuna acum.

O să judece și, evident, îi va da dreptate doamnei Savonea, pentru că România este prizoniera, este ostatica justiției acum. Nu a unor teroriști, ci a justiției din această țară. Asta se va întâmpla.”, a explicat CTP.

Ce semnal transmite această situație pentru România

Declarațiile jurnalistului vin într-un moment tensionat, în care relația dintre autorități și sistemul judiciar este tot mai disputată.

Astfel de conflicte riscă să accentueze percepția că instituțiile statului nu mai funcționează în echilibru, iar deciziile din justiție pot influența major direcția politică și economică a țării.

Citește și...
UPDATE: Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii au ridicat documente și inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Ce suspectează anchetatorii / Precizările DSU
Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii
Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală
Taxele lui Bolojan atrag hoții. Spărgătorii preferă primăriile în locul băncilor
Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
Un curier român a fost prins furând pisica unei familii după livrarea unui colet. Ce s-a întâmplat după
ANPC a aplicat amenzi de peste 6,8 milioane de lei în urma controalelor din sectorul alimentar
Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
22:47 - ONU avertizează asupra riscului de criză alimentară globală. Cum intervine pentru a menține comerțul prin Strâmtoarea Ormuz
22:32 - Anunțul care a bagat spaima în români. Previziunea sumbră făcută de Traian Băsescu: „Nu se va simți”
22:13 - Val de aer polar aduce viscol și furtuni în România. Cod portocaliu în două județe. Cum evoluează vremea în următoarele zile
22:07 - Marco Rubio a anunțat când se va încheia războiul din Iran: „Vor fi mai slabi decât au fost în istoria recentă”
21:42 - Reguli noi pentru șoferii amendați: Fără acest document nu mai poți să-ți iei permisul înapoi. Cum îl obții
21:35 - Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
21:14 - UPDATE: Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii au ridicat documente și inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Ce suspectează anchetatorii / Precizările DSU
20:59 - Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii
20:40 - Măsură radicală în Rusia. Motivul pentru care, de la 1 aprilie, va interzice exporturile de benzină
20:26 - Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală