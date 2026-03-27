„România este ostatica justiției”. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac la B1 TV, informațiile potrivit cărora Lia Savonea ar intenționa să dea în judecată Guvernul pentru plata restanțelor salariale ale magistraților.

Jurnalistul a avut o reacție extrem de critică, susținând că situația reflectă un dezechilibru major în funcționarea statului.

„România este ostatica justiției”? De ce crede CTP că Lia Savonea va câștiga procesul

Gazetarul anticipează că eventualul proces intentat de va fi judecat chiar de instanțe similare celor care au mai luat decizii controversate în trecut, precum Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea de Apel București, condusă de Liana Arsenie.

În acest context, Cristian Tudor Popescu este convins că verdictul ar putea fi favorabil magistratei, pe fondul unui sistem pe care îl consideră deja dezechilibrat.

A devenit România „prizoniera” propriului sistem judiciar?

În analiza sa, Cristian Tudor Popescu a afirmat că statul român nu mai este pus în dificultate de factori externi, ci de propriile instituții, în special de sistemul de justiție.

Acesta consideră că România a ajuns într-o situație fără precedent, în care deciziile instanțelor ajung să blocheze acțiunile autorităților.

„Păi asta e garantat, s-a mai văzut.

Deci, acum, tocmai i-a suspendat comisia domnului Bolojan, aceea care se ocupa de pensiile magistraților. Tocmai de asta se ocupa, și de problema apărută atunci cu Curtea Constituțională.

Și a suspendat-o, a spus că nu e bună, că compromite democrația. Că așa a hotărât cine? Înalta Curte de Casație și Justiție. Și i-a suspendat-o.

Acum ce va face Înalta Curte? O să dea în judecată și cine o să judece?

Ca și în cazul Comisiei, o să judece onor Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea de Apel a lui Arsenie sau cine vreți dumneavoastră, că justiția e totuna acum.

O să judece și, evident, îi va da dreptate doamnei Savonea, pentru că România este prizoniera, este ostatica justiției acum. Nu a unor teroriști, ci a justiției din această țară. Asta se va întâmpla.”, a explicat CTP.

Ce semnal transmite această situație pentru România

Declarațiile jurnalistului vin într-un moment tensionat, în care relația dintre autorități și sistemul judiciar este tot mai disputată.

Astfel de conflicte riscă să accentueze percepția că instituțiile statului nu mai funcționează în echilibru, iar deciziile din justiție pot influența major direcția politică și economică a țării.