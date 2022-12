Șeful Salvamont, despre ucrainenii dispăruți în Munții Maramureșului: Să sperăm că și ultimul e pe aceeași vale / Nu știm de ce ne-au spus că sunt doar patru / Cazul ne consumă foarte multe resurse (VIDEO)

Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a vorbit despre situația ucrainenilor rătăciți în Munții Maramureșului, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Dan Gabor, și a spus că speră că și ultimul dintre ei se află tot pe valea pe care a fost găsit .

Sabin Cornoiu (Salvamont România), pe B1 TV, despre ucrainenii dispăruți în Munții Maramureșului

Șeful Salvamont spune că ucraineanul care a fost găsit mort în Munții Maramureșului, marți, de un localnic din Crasna Vișeului, va fi recuperat cu elicopterul.

„Astăzi (27 decembrie 2022, n.r.), un localnic a reușit în plimbarea lui pe munte să găsească pe acest ucrainean, este unul dintre ultimii doi rămași pe munte. Erau cei doi răniți care au fost abandonați de restul grupului și care n-au putut fi găsiți de salvamontiști pentru că nu am avut date măcar aproximative despre locațiile în care se aflau. Toate coordonatele pe care le-am avut ne duceau în cu totul altă direcție”, a precizat Sabin Cornoiu.

„Să sperăm că și celălalt este tot pe această vale pe unde a fost găsit cel de astăzi. Dacă mâine vremea va fi bună, vom merge în zonă cu un elicopter, pentru că și pe cel de astăzi nu putem să îl extragem de acolo decât cu un elicopter. Operațiunea terestră ar dura undeva între 14 și 18 ore, să îl recuperăm de acolo, deci se merge foarte mult până acolo, și întoarcerea cu el. Mâine să sperăm că vom avea acest elicopter, vom putea să recuperăm și vom face și survol să vedem dacă îl identificăm și pe celălalt”, a adăugat președintele Salvamont România.

„Repet, cei doi erau răniți. Nu știm exact acum dacă au fost abandonați de ceilalți, nu știm care a fost situația grupului. Probabil poliția va afla mai multe informații, de ce grupul s-a divizat sau de ce ne-au anunțat că sunt doar patru și n-au vrut să spună nimic despre ceilalți doi, dar să sperăm că mâine vom reuși să îl găsim și pe celălalt, indiferent în ce stare va fi, numai să finalizăm odată acest caz care ne consumă foarte multe resurse. Facem eforturi deosebite și punem oamenii într-un risc foarte mare, lucrând atâtea ore multe și în aceste condiții care se întâlnesc în acest moment în Munții Maramureșului”, a continuat el.

Întrebat despre condițiile meteo și operațiunile de astăzi, Sabin Cornoiu a explicat: „Am avut un plafon de nori care a împiedicat survolul cu elicopterul, deci nu s-a putut zbura. Repet, am primit ajutor foarte bun din partea autorităților, am avut elicoptere puse la dispoziție, am avut tot ce a trebuit, dar, ați văzut, intervențiile s-au desfășurat preponderent terestru pentru că a fost o suprafață foarte mare de căutat. În primele zile, urgența a fost maximă”.