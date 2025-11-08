Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea a fost prins din nou la volan fără permis, de data aceasta în Sălaj. Polițiștii l-au oprit în noaptea de vineri spre sâmbătă, descoperind că avea dreptul de a conduce suspendat. Este al treilea dosar penal pe care senatorul îl primește pentru conducere fără permis.

Cum a fost prins Paul-Ciprian Pintea în trafic

Incidentul s-a petrecut pe 7 noiembrie, în jurul orei 23:57, în municipiul Zalău, potrivit . Polițiștii rutieri au observat un autoturism care nu a oprit la semnalul regulamentar, continuându-și deplasarea prin oraș.

Oamenii legii au pornit imediat în urmărirea mașinii, reușind să o oprească la scurt timp. La volan se afla un bărbat de 37 de ani din Zalău, identificat drept senatorul Paul-Ciprian Pintea.

Ce au descoperit polițiștii după oprirea senatorului

Verificările au arătat că senatorul Paul-Ciprian Pintea avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ, eliminând suspiciunea consumului de alcool.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat. Cazul a fost înaintat Parchetului General, dat fiind statutul de parlamentar al senatorului. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional pentru ignorarea semnalului de oprire al polițiștilor rutieri.

Ce controverse îl urmăresc pe senatorul Paul-Ciprian Pintea

Ales inițial pe listele Partidului Oamenilor Tineri Sălaj, Paul-Ciprian Pintea este acum senator neafiliat politic. În martie 2024, la un an și două luni de închisoare, cu amânarea pedepsei. În iunie 2025, Înalta Curte i-a contopit pedepsele, stabilind un an și cinci luni cu suspendare sub supraveghere. Noul dosar penal din noiembrie 2025 este al treilea pentru conducere fără permis.

Totodată, politicianul a devenit subiect de glume după ce CV-ul său oficial menționa „Academic Singles” drept instituție de învățământ. Episodul a afectat serios imaginea sa publică, deja șubrezită de repetatele probleme penale.