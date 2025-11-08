B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea, din nou în vizorul poliției. Al treilea dosar penal pentru conducere fără permis

Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea, din nou în vizorul poliției. Al treilea dosar penal pentru conducere fără permis

Ana Beatrice
08 nov. 2025, 18:57
Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea, din nou în vizorul poliției. Al treilea dosar penal pentru conducere fără permis
Sursa Foto: senat.ro
Cuprins
  1. Cum a fost prins Paul-Ciprian Pintea în trafic
  2. Ce au descoperit polițiștii după oprirea senatorului
  3. Ce controverse îl urmăresc pe senatorul Paul-Ciprian Pintea

Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea a fost prins din nou la volan fără permis, de data aceasta în Sălaj. Polițiștii l-au oprit în noaptea de vineri spre sâmbătă, descoperind că avea dreptul de a conduce suspendat. Este al treilea dosar penal pe care senatorul îl primește pentru conducere fără permis.

Cum a fost prins Paul-Ciprian Pintea în trafic

Incidentul s-a petrecut pe 7 noiembrie, în jurul orei 23:57, în municipiul Zalău, potrivit Poliției Sălaj. Polițiștii rutieri au observat un autoturism care nu a oprit la semnalul regulamentar, continuându-și deplasarea prin oraș.

Oamenii legii au pornit imediat în urmărirea mașinii, reușind să o oprească la scurt timp. La volan se afla un bărbat de 37 de ani din Zalău, identificat drept senatorul Paul-Ciprian Pintea.

Ce au descoperit polițiștii după oprirea senatorului

Verificările au arătat că senatorul Paul-Ciprian Pintea avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ, eliminând suspiciunea consumului de alcool.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat. Cazul a fost înaintat Parchetului General, dat fiind statutul de parlamentar al senatorului. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional pentru ignorarea semnalului de oprire al polițiștilor rutieri.

Ce controverse îl urmăresc pe senatorul Paul-Ciprian Pintea

Ales inițial pe listele Partidului Oamenilor Tineri Sălaj, Paul-Ciprian Pintea este acum senator neafiliat politic. În martie 2024, a fost condamnat la un an și două luni de închisoare, cu amânarea pedepsei. În iunie 2025, Înalta Curte i-a contopit pedepsele, stabilind un an și cinci luni cu suspendare sub supraveghere. Noul dosar penal din noiembrie 2025 este al treilea pentru conducere fără permis.

Totodată, politicianul a devenit subiect de glume după ce CV-ul său oficial menționa „Academic Singles” drept instituție de învățământ. Episodul a afectat serios imaginea sa publică, deja șubrezită de repetatele probleme penale.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu, despre transformarea Drumului Osiei: „Era plin de noroaie și gropi” (VIDEO)
Eveniment
Ciprian Ciucu, despre transformarea Drumului Osiei: „Era plin de noroaie și gropi” (VIDEO)
Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record
Eveniment
Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record
Soldat surprins cu ochii în lacrimi la priveghiul lui Emeric Ienei. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea marelui antrenor
Eveniment
Soldat surprins cu ochii în lacrimi la priveghiul lui Emeric Ienei. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea marelui antrenor
Au apărut stenograme în dosarul de corupție care-l vizează pe Fănel Bogos: „Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați” / Omul de afaceri ar fi încercat să-l lovească pe șeful DVS Vaslui
Eveniment
Au apărut stenograme în dosarul de corupție care-l vizează pe Fănel Bogos: „Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați” / Omul de afaceri ar fi încercat să-l lovească pe șeful DVS Vaslui
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
Eveniment
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
Eveniment
8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul”. Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
Eveniment
Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul”. Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
Românii încep 2026 cu noi scumpiri. Cu cât ar putea crește impozitele pentru case și mașini
Eveniment
Românii încep 2026 cu noi scumpiri. Cu cât ar putea crește impozitele pentru case și mașini
Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
Eveniment
Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
Eveniment
Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
Ultima oră
18:39 - Ciprian Ciucu, despre transformarea Drumului Osiei: „Era plin de noroaie și gropi” (VIDEO)
18:18 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie: Portaluri energetice și transformări profunde pentru toate zodiile (VIDEO)
17:00 - Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
16:17 - Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record
15:57 - Soldat surprins cu ochii în lacrimi la priveghiul lui Emeric Ienei. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea marelui antrenor
15:12 - Cum își propune Ciprian Ciucu să rezolve problema traficului din București: „Nu veți mai vedea mașini pe trotuar”
14:43 - Daniel Băluță șochează, la Prima TV: „Eu sunt singurul candidat antisistem”
13:45 - Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
13:15 - Au apărut stenograme în dosarul de corupție care-l vizează pe Fănel Bogos: „Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați” / Omul de afaceri ar fi încercat să-l lovească pe șeful DVS Vaslui
12:38 - Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat