Senatorul Paul-Ciprian Pintea, fost membru POT, condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Motivul pentru care instanța a luat această decizie

Senatorul , fost membru POT, actualmente afiliat grupului PSD, a fost , marți, la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Decizia luată de instanță nu este definitivă.

Paul-Ciprian Pintea mai are o condamnare la activ

Senatorul Pintea a fost condamnat după ce a condus fără permis cu 180 de kilometri la oră. Amintim că el mai are o condamnare la activ, tot pentru că s-a urcat la volan fără carnet de conducere, potrivit .

Ciprian Pintea trebuie să achite și taxe de judecată către stat în valoare de 800 de lei.

De asemenea, senatorul trebuie să presteze și muncă în folosul comunităţii pentru 60 de zile la Primăria Zalău sau la spitalul din Zalău.

Mai mult, timp de doi ani, fostul membru al POT trebuie să:

se prezinte periodic la Serviciul de probațiune

să primească vizitele consilierului de probațiune

să anunțe schimbarea locuinței și orice deplasare mai lungă de 5 zile

să comunice schimbarea locului de muncă

Ce a stabilit instanța

Redăm minuta instanței

„În temeiul art. 335 alin. (2) C.pen., condamnă pe inculpatul Pintea Paul Ciprian (…) la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. În temeiul art. 89 C.pen., dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an ?i 2 luni închisoare stabilită pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 335 alin. (2) C.pen., prin sentin?a penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024. Aplică inculpatului Pintea Paul Ciprian pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare stabilită pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 335 alin. (2) C.pen., prin sentin?a penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024.

În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului Pintea Paul Ciprian prin prezenta hotărâre, de 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 335 alin. 2 C.pen., prin sentin?a penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024, în pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 2 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni (1/3 din cealaltă pedeapsă de 9 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni închisoare”, potrivit Curții Supreme.

Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de doi ani. Astfel, fostul senator POT va fi nevoit să respecte anumite măsuri și să presteze muncă în folosul comunității timp de două luni în cadrul Primăriei Municipiului Zalău sau în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău.

„În baza art. 93 alin. (1) C.pen., inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Zalău la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, în cadrul Primăriei Municipiului Zalău sau în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgență Zalău. În baza art. 404 alin. (2) C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 96 C.pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 300 lei din faza de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 iunie 2025”, mai informează Currtea Supremă.

Amintim că Ciprian Pintea a fost pe locul 2 pe lista POT pentru Senat și a intrat în Parlament după redistribuirea voturilor. El are 10 clase și a scris în CV că urmează, din 2024, un program online de patru ani în „Business Management” tip Cambridge, pe platforma Academic Singles. Însă, în realitate, aceasta este un site de matrimoniale. Ulterior, a modificat și a scris că aceste cursuri se fac la Business Academy, profil management.