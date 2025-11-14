B1 Inregistrari!
Senatorul PSD care a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț. Cu ce pradă a plecat politicianul transformat în hoț (SURSE)

Adrian A
14 nov. 2025, 18:25
Senatorul PSD care a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț. Cu ce pradă a plecat politicianul transformat în hoț (SURSE)
Cuprins
  1. Senatorul PSD transformat în hoț mărunt
  2. Prada pe care a pus mâna senatorul
  3. Cine este senatorul convertit în hoț mărunt

Un senator PSD s-a transformat în hoț într-un hotel din Piatra Neamț. Senatorul tâlhar a fugit cu un rucsac plin din recepția hotelului.

Senatorul PSD transformat în hoț mărunt

Potrivit unor surse, ar fi vorba despre Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator în Parlamentul României. Acesta ar fi văzut un rucsac uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț și s-a gândit că ar fi bine să și-l însușească. Zis și făcut. Senatorul a luat rucsacul și a plecat.

Nu a ajuns însă prea departe. Se pare că cel care uitase rucsacul s-a întors și s-au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere din recepția hotelului. Și așa a fost descoperit senatorul care ar fi făcut reconversie prefesională.

Polițiștii l-au descoperit, iar rucsacul a fost găsit în portbagajul mașinii politicianului, spun sursele citate.

Prada pe care a pus mâna senatorul

În rucsac se aflau o tabletă iPAD și suma de 1.500 de lei. Puțin pentru un senator, dar, i-a luat nu i-a dat. Cel puțin pentru câteva momente. Acum, politicianul are dosar penal și este acuzat de furt. Scuza lui, că a luat rucsacul din greșeală, nu a ținut în fața polițiștilor.

Dată fiind calitatea de senator a lui Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, dosarul penal va ajunge pe mâna procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cine este senatorul convertit în hoț mărunt

Daniel-Paul-Romeo Gheorghe este la primul său mandat de parlamentar şi a fost ales senator în urma alegerilor din 2024, atunci când a candidat pe listele S.O.S. România. Însă în ianuarie a demisionat din partidul condus de Diana Şoşoacă şi până a se alătura Partidului Social Democrat a fost senator neafiliat. De asemenea, face parte din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.

