Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii

Ana Beatrice
15 ian. 2026, 15:40
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cât de grav este sezonul gripal din acest an
  2. Câte cazuri de gripă au fost confirmate și câți români s-au vaccinat

Nouă persoane și-au pierdut viața săptămâna trecută în România din cauza gripei. Informația a fost transmisă joi, 15 ianuarie, de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Specialiștii atrag atenția că virusul gripal continuă să circule intens în această perioadă. Acesta poate provoca forme grave, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

Cât de grav este sezonul gripal din acest an

De la începutul sezonului, gripa a făcut deja 20 de victime, potrivit datelor transmise de autorități. Institutul Național de Sănătate Publică arată că, în perioada 5–11 ianuarie, au fost raportate 73.880 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii).

Numărul este cu 21,1% mai mare față de săptămâna anterioară, însă rămâne mai mic comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut. Specialiștii precizează și că cifra este sub media ultimilor ani, însă situația rămâne atent monitorizată.

În aceeași perioadă s-au înregistrat 8.585 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 10.570 în săptămâna precedentă. Totodată, numărul este de 1,5 ori mai mare față de aceeași săptămână a sezonului trecut, când au fost raportate 5.876 de cazuri. De asemenea, este de 2,6 ori peste media ultimelor cinci sezoane, estimată la 3.353 de cazuri.

Câte cazuri de gripă au fost confirmate și câți români s-au vaccinat

În același interval, autoritățile au raportat 172 de cazuri de gripă confirmată de laborator. Dintre acestea, 37 de persoane au fost infectate cu virus gripal AH3, iar 8 cazuri au fost confirmate cu virus gripal AH1. Cele mai multe îmbolnăviri, respectiv 127, au fost cauzate de virusul gripal A nesubtipat.

În paralel, campania de vaccinare continuă. Până la 11 ianuarie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 1.278.540 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 1.252.530 au fost administrate persoanelor din grupele care beneficiază de decontare compensată. De asemenea, 6.021 de vaccinări au fost făcute în farmaciile comunitare autorizate.

