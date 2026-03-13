B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce se întâmplă cu creierul tinerilor dacă ascultă sfaturile nutriționale ale inteligenței artificiale

Ce se întâmplă cu creierul tinerilor dacă ascultă sfaturile nutriționale ale inteligenței artificiale

Flavia Codreanu
13 mart. 2026, 17:23
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
Sfaturile nutriționale oferite de inteligența artificială au devenit periculoase pentru adolescenții aflați în plină dezvoltare. Un studiu recent arată că planurile alimentare generate de cinci chatboți sunt îngrijorătoare, deoarece sunt prea sărace în calorii și dezechilibrate nutrițional.

De ce pot fi riscante pentru tineri sfaturile nutriționale generate de IA

Cercetătorii de la Universitatea Atlas din Istanbul au evaluat planurile pe trei zile create de ChatGPT, Gemini sau Claude. Aceștia au observat că inteligența artificială poate genera răspunsuri incorecte care nu țin cont de nevoile specifice vârstei.

„Adolescența este o perioadă critică pentru creștere, dezvoltarea oaselor și a creierului, iar dietele restrictive sau dezechilibrate pot interfera cu aceste procese. Chiar dacă modelele difereau în multe privințe, ele produceau adesea un dezechilibru similar. Carbohidrații erau, în general, mai puțini, în timp ce proteinele și grăsimile erau mai multe decât intervalele recomandate”, spune Betül Bilen, cercetătoare în nutriție.

Ce factori ignoră inteligența artificială când oferă sfaturi

Spre deosebire de un specialist, algoritmii nu pot evalua contextul complet al unui adolescent, cum ar fi starea de sănătate generală sau situația socio-economică a familiei. Un specialist poate determina dacă un regim restrictiv este necesar sau dacă poate face mai mult rău.

„Un dietetician poate lua în considerare mulți factori care s-ar putea să nu le treacă prin minte unui utilizator adolescent sau unui instrument de IA. Starea de sănătate, statutul socio-economic și dinamica familiei sunt factori pe care un dietetician i-ar putea lua în considerare atunci când elaborează un plan alimentar pentru un adolescent sau când stabilește dacă un regim alimentar restrictiv este deloc adecvat”, explică Stephanie Partridge, cercetătoare în sănătate publică la Universitatea din Sydney.

Care sunt riscurile psihologice pe care adolescentul le poate avea în urma sfaturilor greșite

Utilizarea inteligenței artificiale pentru slăbit poate influența grav relația tinerilor cu mâncarea. Există riscul de a dezvolta  tulburări alimentare severe. Experții avertizează că instrumentele de IA pot fi convinse foarte ușor să ofere meniuri de doar 100 sau 600 de calorii pe zi, cifre mult sub pragul de siguranță, scrie Știripesurse.

„Adolescenții care urmează o dietă restrictivă, precum cele generate de aceste chatbote, ar putea fi expuși unui risc mai mare de a dezvolta tulburări alimentare. Pierderea în greutate este deja riscantă, mai ales pentru adolescenți. Încredințarea unui astfel de demers unui instrument nespecializat ar putea crește acest risc”, avertizează Stephanie Partridge.

Tags:
Ultima oră
17:15 - Infecție nosocomială la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Ce spune managerul despre cei 4 morți
16:51 - Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru „a atenua” prețurile la carburanți
16:33 - Alina Sorescu, mărturie emoționantă despre Mugurel Vrabete: „Ne completam din priviri pe scenă”
16:30 - Suceava: Femeie cercetată penal pentru bigamie după ce s-a căsătorit a doua oară, fără să fi divorțat de primul soț
16:19 - România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
15:26 - Newsweek: Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
15:24 - Mașinăria economică germană se oprește. Val de falimente în Germania. La fiecare 20 de minute, se închide câte o firmă
15:16 - Nostradamus al Chinei face o nouă predicție care cutremură lumea. Cum spune că se va termina războiul din Iran
14:58 - Studiu: Băuturile carbogazoase pot crește riscul de accident vascular cerebral
14:52 - Dronă rusească, filmată de pescarii din Tulcea. Panică în Deltă. Două mesaje RO-ALERT emise de autorități (VIDEO)