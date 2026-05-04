Surse: Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan. Ce plan au stabilit, de fapt, social-democrații

Ana Maria
04 mai 2026, 08:39
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan. Ce se întâmplă cu Executivul
  2. Cum ar arăta scenariul „Bolojan fără puteri”
  3. Este posibilă o majoritate fără PNL și AUR?
  4. Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan. Cum încearcă partidele să-și securizeze voturile
  5. De ce a fost depusă moțiunea de cenzură

Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan, pregătite dinainte. Social-democrații iau în calcul două variante dacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va trece. Mai exact, menținerea premierului cu atribuții limitate sau o nouă majoritate fără PNL și AUR.

Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan. Ce se întâmplă cu Executivul

Social-democrații iau în calcul două direcții de acțiune în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan va fi adoptată marți, potrivit unor surse politice citate de Știripesurse. Totul depinde de rezultatul negocierilor ulterioare și de posibilitatea refacerii unei majorități parlamentare fără actualul premier.

Moțiunea urmează să fie dezbătută și supusă votului pe 5 mai, în plenul reunit al Parlamentului. Procedura se face prin vot secret cu bile, iar pentru ca aceasta să fie adoptată este nevoie de 233 de voturi, adică majoritatea parlamentarilor.

Documentul este susținut de 254 de semnatari, peste pragul necesar, în condițiile în care Parlamentul are în total 465 de aleși.

Cum ar arăta scenariul „Bolojan fără puteri”

Prima variantă analizată de PSD presupune ca Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria chiar și după adoptarea moțiunii, însă, în fruntea unui guvern demis, cu atribuții limitate. Practic, ar fi vorba despre un Executiv care nu mai are sprijin parlamentar, dar care gestionează doar problemele curente până la instalarea unui nou cabinet.

Constituția stipulează clar că, odată retrasă încrederea Parlamentului, Guvernul își încheie mandatul, însă continuă să administreze treburile publice strict în regim interimar, până când un nou Executiv depune jurământul.

În acest context, PSD ar miza pe o erodare politică a lui Bolojan în interiorul PNL, în condițiile unui guvern lipsit de putere reală. Strategia social-democraților ar viza fie schimbarea premierului de către liberali, fie reluarea negocierilor pentru o coaliție cu un alt lider PNL.

Este posibilă o majoritate fără PNL și AUR?

Al doilea scenariu analizat de PSD merge pe ideea unei noi majorități parlamentare care să excludă atât PNL, cât și AUR. Surse politice susțin că social-democrații ar putea construi o alianță cu UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari din zona SOS, POT, PACE sau neafiliați.

Calculul intern arată astfel: PSD ar avea 129 de parlamentari, UDMR – 32, minoritățile – 17, SOS – 15, POT – 16, PACE – 12, iar neafiliații – 19. În total, această formulă ar ajunge la aproximativ 240 de voturi, peste pragul necesar de 233.

Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan. Cum încearcă partidele să-și securizeze voturile

Înaintea votului decisiv, formațiunile care susțin moțiunea încearcă să evite eventuale surprize. Potrivit surselor politice, PSD, AUR și PACE au stabilit ca parlamentarii lor să voteze „la vedere”, tocmai pentru a preveni eventuale trădări.

De cealaltă parte, partidele care nu susțin moțiunea ar urma să fie prezente în sală, dar să nu participe efectiv la vot, conform strategiei discutate anterior. În aceste condiții, miza nu ține doar de numărul celor prezenți, ci mai ales de transformarea semnăturilor de pe moțiune în voturi reale.

De ce a fost depusă moțiunea de cenzură

Moțiunea a fost inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România, după ce PSD a decis să iasă de la guvernare, lăsând Executivul fără o majoritate parlamentară stabilă. Chiar dacă social-democrații colaborează cu AUR pentru acest demers, PSD a transmis că nu ia în calcul o eventuală guvernare comună cu formațiunea condusă de George Simion.

Ciprian Ciucu: Moțiunea se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă
