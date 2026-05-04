Acasa » Externe » Accident mortal în Columbia. Un camion a intrat în mulțime la un eveniment public. Trei persoane au murit, iar 38 au fost rănite (VIDEO)

Adrian Teampău
04 mai 2026, 08:52
Moster Truck implicat într-o tragedie în Columbia Sursa foto: Captura X
Cuprins
  1. Accident mortal în Columbia
  2.  Cum a comentat primarul orașului

Un accident mortal s-a petrecut în Columbia, la un eveniment public de acrobații auto cu mulți participanți. Cel puţin trei persoane au murit şi alte 38 au fost rănite în oraşul Popayán.

Accident mortal în Columbia

Șoferiţa unui monster truck a pierdut controlul vehiculului şi a intrat în mulţimea de spectatori care asista la un eveniment auto. Acest accident mortal s-a petrecut în orașul Popayán din Columbia. Trei persoane au murit, iar alte 38 au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale la unitățile spitalicești.

Imaginile cu incidentul au circulat pe rețelele de socializare, arătând care a fost amploarea tragediei. Practic, un vehicul 4×4 cu roți supradimensionate, cunoscut sub numele de monster truck, a ieșit de pe traseu, în timpul unei demostrații, potrivit AFP. Monstrul auto a distrus tot ce i-a ieșit în cale, pe circuitul protejat cu bariere metalice și a intrat în mulțime.

Conform autorităţilor, şoferiţa nu a reuşit să frâneze după o acrobaţie, iar vehiculul s‑a îndreptat brusc spre spectatori. Cei aflați pe traseul vehiculului au devenit victime sigure. Astfel, trei persoane au murit, strivite de roți, iar alte 38 au suferit diferite răni, până când monster truck-ul a fost oprit.

 Cum a comentat primarul orașului

Primarul oraşului Popayán, Juan Carlos Muñoz, a comunicat date provizorii privind bilanţul victimelor şi a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor acestui accident mortal. După incident, pompierii şi paramedicii au intervenit pentru a acorda primul ajutor, iar parte dintre răniți au fost transportaţi la spitalele din oraş.

„Suntem profund îndureraţi de acest accident (…) care a provocat, conform cifrelor provizorii, peste 38 de răniţi şi 3 morţi”, a declarat Juan Carlos Muñoz, primarul oraşului Popayán.

Autorităţile susțin că printre persoanele care au murit se află și o fetiţă. Mass-media locală a relatat, de altfel, că printre răniți se află mai mulți minori care se aflau în primele rânduri, pentru a urmări spectacolul mai bine.

O anchetă a fost inițiată pentru a stabili împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Autoritățile vor verifica dacă au fost respectate reglementările de securitate în baza cărora au fost solicitate permisele pentru organizarea spectacolului. De asemenea, ancheta vizează mai multe persoane pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia

