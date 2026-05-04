Un accident mortal s-a petrecut în Columbia, la un cu mulți participanți. Cel puţin trei persoane au murit şi alte 38 au fost rănite în oraşul Popayán.

Accident mortal în Columbia

Șoferiţa unui a pierdut controlul vehiculului şi a intrat în mulţimea de spectatori care asista la un eveniment auto. Acest accident mortal s-a petrecut în orașul din Columbia. Trei persoane au murit, iar alte 38 au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale la unitățile spitalicești.

Imaginile cu incidentul au circulat pe rețelele de socializare, arătând care a fost amploarea tragediei. Practic, un vehicul 4×4 cu roți supradimensionate, cunoscut sub numele de monster truck, a ieșit de pe traseu, în timpul unei demostrații, potrivit AFP. Monstrul auto a distrus tot ce i-a ieșit în cale, pe circuitul protejat cu bariere metalice și a intrat în mulțime.

Conform autorităţilor, şoferiţa nu a reuşit să frâneze după o acrobaţie, iar vehiculul s‑a îndreptat brusc spre spectatori. Cei aflați pe traseul vehiculului au devenit victime sigure. Astfel, trei persoane au murit, strivite de roți, iar alte 38 au suferit diferite răni, până când monster truck-ul a fost oprit.

Momento en el que un Monster Truck pierde el control y se va contra el público en Popayán, hasta el momento se reportan 3 víctima fatales, entre ellos una menor de edad, y 37 heridos. — popayanco (@PopayanCO)

Nos comparten mas videos sobre la tragedia ocurrida en la ciudad de Popayán durante un evento de Monster truck — Sucesos Cauca (@sucesoscauca)

Cum a comentat primarul orașului

Primarul oraşului Popayán, Juan Carlos Muñoz, a comunicat date provizorii privind bilanţul victimelor şi a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor acestui accident mortal. După incident, pompierii şi paramedicii au intervenit pentru a acorda primul ajutor, iar parte dintre răniți au fost transportaţi la spitalele din oraş.

„Suntem profund îndureraţi de acest accident (…) care a provocat, conform cifrelor provizorii, peste 38 de răniţi şi 3 morţi”, a declarat Juan Carlos Muñoz, primarul oraşului Popayán.

Autorităţile susțin că printre persoanele care se află și o fetiţă. Mass-media locală a relatat, de altfel, că printre răniți se află mai mulți minori care se aflau în primele rânduri, pentru a urmări spectacolul mai bine.

O a fost inițiată pentru a stabili împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Autoritățile vor verifica dacă au fost respectate reglementările de securitate în baza cărora au fost solicitate permisele pentru organizarea spectacolului. De asemenea, ancheta vizează mai multe persoane pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia