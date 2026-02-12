Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri

Februarie este recunoscută, în mod tradițional, ca fiind luna iubirii. 14 februarie este o zi sărbătorită la nivel mondial ca Valentine’s Day, în timp ce pe 24 februarie se aniversează, în țara noastră, Dragobetele. Cu această ocazie, inclusiv cazinourile online s-au pregătit și le oferă jucătorilor sloturi cu tema de iubire.

Sunt mai multe sloturi online ce fac parte din această categorie, iar ele au simboluri inspirate din iubire. Printre cele mai întâlnite sunt inimile, Cupidonii și trandafirii, pe care le găsim ca punct central în numeroase jocuri. Ba mai mult, producții de top, cu un istoric bogat, cum este și cazul Burning Hot, au primit o versiune de iubire. Bulgarii de la Amusnet Interactive au lansat 10 Burning Heart, în care o inimă este punctul principal al jocului.

Iată care sunt cele mai întâlnite simboluri în sloturile online cu tema de iubire:

Inima

Inimile roșii, roz sau alte culori pot fi întâlnită în numeroase jocuri online dedicate iubirii. Pe lângă 10 Burning Heart, inimi roșii întâlnim în Love Joker, Moon Princess Power of Live și Stacked Valentine Hearts. Mai mult, inimile rișii sunt simbolul Wild în slotul 10 Burning Heart, în care înlocuiesc oricare alt simbol, cu excepția Scatter-ului. Apar doar pe coloana a doua, a treia sau a patra a jocului.

Cupidon

Cupidon, cunoscut și sub denumirea de „Amor” în mitologia romană, era fiul lui Jupiter și al lui Venus și era recunoscut ca fiind zeul iubirii. O expresie cunoscută este cea despre , dar te-ai întrebat vreodată de unde a pornit?

Foto interior

Această expresie are la bază Metamorfozele lui Ovidiu, în care Venus i-a cerut lui Cupidon să o facă pe Psyche să se îndrăgostească de cea mai rea ființă din lume. Cupidon s-a îndrăgostit, însă, de Psyche și o vizita în fiecare noapte, dar aceasta nu îl putea vedea. Povestea lor a fost tumultoasă, dar când s-au regăsit, Cupidon era înzestrat cu puterea de a inspira iubirea în sufletele oamenilor și zeilor cu ajutorul unor săgeți pe care le trimitea cu arcul la care nu renunța niciodată.

Expresia „Săgeata lui Cupidon” este prezentă și în zilele noastre în folclorul popular, dar și la sloturi online. În jocul Stacked Valentine Hearts, săgețile lui Cupidon sunt redate în trei moduri:

săgețile sunt incluse într-un tub pe care Cupidon îl poate ține peste umăr

săgețile sunt gata de lansare pe arc

săgețile au lovit două inimi

Trandafiri

Trandafirii sunt printre cele mai oferite flori în luna iubirii. Mai ales cei roșii . Acești trandafiri au fost oferiți încă din perioada romană timpurie. Erau, încă de atunci, oferiți ca daruri prin care se arăta afecțiunea față de o altă persoană.

De fapt, ei erau asociați cu Venus, zeița iubirii. În același timp, după ce creștinismul s-a răspândit, trandafirul a fost văzut și ca o reprezentare a sângelui pe care Iisus l-a vărsat pentru omenire. Mai târziu, în perioada Renașterii, trandafirii erau adesea folosiți în artă și literatură, fiind prezentați ca simboluri ale iubirii.

La sloturi online, trandafirii sunt simboluri Scatter în jocul 15 Crystal Roses: A Tale of Love de la Play’n GO. Este un slot online care pune accent pe trandafiri și îi prezintă într-un mod artistic, alături de alte simboluri asociate iubirii.

Pe lângă aceste jocuri prezentate în rândurile de mai sus, tot ca tematică de Valentine’s Day mai pot fi încercate și alte sloturi, cum ar fi Love Joker, Queenie, Moon Princess Power of Live, Red Fate 10, Jelly Slice și Diamond Plus Valentine’s Edition.