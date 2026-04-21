Profesoară din Italia acuzată că le-a tăiat părul unor eleve în timpul orei. Ce măsuri au fost luate

B1.ro
21 apr. 2026, 18:46
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în clasă
  2. Ce măsuri au fost dispuse
  4. Care sunt reacțiile părinților și ale comunității

O profesoară suplinitoare care lucra de aproximativ două săptămâni la o școală din Veneția a fost suspendată ca măsură preventivă de către directorul instituției, după ce a tăiat șuvițele a două eleve în timpul unei ore miercuri. Suspendarea, dispusă luni, ar putea să o țină departe de catedră până la finalul anului.

Ce s-a întâmplat în clasă

Incidentul a avut loc miercuri, în timpul unei ore obișnuite, într-o sală cu elevi de clasa a treia. Profesora, angajată ca suplinitoare și lucrând de aproximativ două săptămâni, avea un contract până la sfârșitul lunii aprilie, deși existau șanse mari să fie reangajată până la finalul anului din cauza absenței titularului.

Elevii discutau despre lungimea unui rezumat dat ca temă, iar în clasă exista o tensiune care a culminat cu gestul profesoarei: tăierea șuvițelor a două eleve. Cazul a ieșit la iveală abia în zilele următoare, când povestea incidentului s-a răspândit în școală. Profesoara a continuat să predea atât în aceeași clasă, cât și în altele, joi și vineri, înainte de a fi interpelată de director.

Ce măsuri au fost dispuse

Școala a anunțat suspendarea ca măsură preventivă, în urma unei anchete interne demarate pentru a stabili faptele. Suspendarea, dispusă luni de directorul instituției de învățământ de care aparține școala din Veneția, ar putea-o ține pe profesoară departe de catedră până la finalul anului, potrivit Fan Page.

Pe lângă procedurile disciplinare demarate de Inspectoratul Școlar Regional, profesoara ar putea răspunde și penal pentru folosirea abuzivă a mijloacelor de corecție, conform Gazzettino. Ancheta internă vizează clarificarea contextului și a cauzelor care au condus la gest, precum și evaluarea eventualelor măsuri disciplinare și administrative.

Care sunt reacțiile părinților și ale comunității

Cazul a generat reacții în rândul părinților. Tatăl uneia dintre eleve a afirmat: „Școala gestionează acest incident, deși unul negativ, ca parte a unui proces nu doar educațional, ci și de sprijin pentru dezvoltarea copiilor noștri, care devin adulți într-o etapă atât de delicată, acordând timp și atenție fiecărei povești individuale”.

O mamă citată de Corriere a declarat: „Este incredibil că o profesoară ar face așa ceva, dar cred că trebuie să înțelegem pe deplin ce se întâmpla în acea clasă în acel moment. Evident, nimic nu justifică un asemenea gest, dar știm cum sunt copiii, mai ales cu profesorii suplinitori: pot fi teribili”.

Aceasta a adăugat: „Există multe situații în care copiii de această vârstă îi provoacă pe profesori până la epuizare, dar nu există nicio îndoială asupra gravității faptelor profesoarei.”

Potrivit Gazzettino, familiile minorilor implicați par hotărâte să nu meargă mai departe, considerând că măsurile luate de școală sunt suficiente, conform stirileprotv.ro.

Citește și...
Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
Externe
Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
Victimele tragediei din Crans Montana primesc note de plată. Ce a spus Giorgia Meloni despre facturile de zeci de mii de euro
Externe
Victimele tragediei din Crans Montana primesc note de plată. Ce a spus Giorgia Meloni despre facturile de zeci de mii de euro
Biletele de avion se scumpesc pe fondul creșterii prețului petrolului. Cât plătesc în plus pasagerii pentru zborurile din Europa
Externe
Biletele de avion se scumpesc pe fondul creșterii prețului petrolului. Cât plătesc în plus pasagerii pentru zborurile din Europa
Japonia vrea să construiască un „inel solar” în jurul Lunii pentru a furniza energie Pământului fără oprire
Externe
Japonia vrea să construiască un „inel solar” în jurul Lunii pentru a furniza energie Pământului fără oprire
Zelenski, atac la adresa Washingtonului: „E lipsit de respect să mergi la Moscova și nu la Kiev”
Externe
Zelenski, atac la adresa Washingtonului: „E lipsit de respect să mergi la Moscova și nu la Kiev”
Final de eră! Tim Cook pleacă de la Apple după 15 ani. Cine îi ia locul
Externe
Final de eră! Tim Cook pleacă de la Apple după 15 ani. Cine îi ia locul
Schimbare majoră în politica de securitate. Japonia autorizează exportul de arme
Externe
Schimbare majoră în politica de securitate. Japonia autorizează exportul de arme
Amenințări de la Washington. Trump pune presiune pe Iran înainte de expirarea armistițiului
Externe
Amenințări de la Washington. Trump pune presiune pe Iran înainte de expirarea armistițiului
Erdogan anunță restricţii privind armele după atacurile mortale din şcoli. Ce măsuri va implementa guvernul turc
Externe
Erdogan anunță restricţii privind armele după atacurile mortale din şcoli. Ce măsuri va implementa guvernul turc
Newsweek: Exerciții cu 17.000 de militari SUA în Filipine. Trageri reale în coasta Chinei. Beijing: se „joacă cu focul”
Externe
Newsweek: Exerciții cu 17.000 de militari SUA în Filipine. Trageri reale în coasta Chinei. Beijing: se „joacă cu focul”
Ultima oră
19:54 - Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
19:42 - Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR
19:17 - Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au revenit în România sub escortă specială. Unde și când pot fi văzute piesele (VIDEO)
19:10 - Toma: PSD se duce în cap / Ședința partidului a fost un bâlci, se bucurau că bagă țara în această nenorocire / Probabil Olguța Vasilescu vrea să ajungă premier (VIDEO)
18:29 - Bistrița: Bărbat în comă și soția grav rănită, după ce au căzut pe scările rulante
18:20 - Șoșoacă refuză orice negociere în plină criză politică. „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!” Cum afectează blocajul noul guvern
18:06 - PNL și USR, primă discuție pentru un guvern minoritar. „Visul PSD de a decide soarta țării e o iluzie” (VIDEO)
17:42 - Victimele tragediei din Crans Montana primesc note de plată. Ce a spus Giorgia Meloni despre facturile de zeci de mii de euro
17:21 - Raed Arafat, pus sub acuzare într-un dosar de contrabandă. Reacția șefului DSU: „E aproape hilar” (VIDEO)
17:05 - Sindicaliștii TAROM ies la atac și anunță proteste. Cum explică salariații criza companiei