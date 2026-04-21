O profesoară suplinitoare care lucra de aproximativ două săptămâni la o școală din Veneția a fost suspendată ca măsură preventivă de către directorul instituției, după ce a tăiat șuvițele a două eleve în timpul unei ore miercuri. Suspendarea, dispusă luni, ar putea să o țină departe de catedră până la finalul anului.

Ce s-a întâmplat în clasă

Incidentul a avut loc miercuri, în timpul unei ore obișnuite, într-o sală cu elevi de clasa a treia. Profesora, angajată ca suplinitoare și lucrând de aproximativ două săptămâni, avea un contract până la sfârșitul lunii aprilie, deși existau șanse mari să fie reangajată până la finalul anului din cauza absenței titularului.

Elevii discutau despre lungimea unui rezumat dat ca temă, iar în clasă exista o tensiune care a culminat cu gestul profesoarei: tăierea șuvițelor a două eleve. Cazul a ieșit la iveală abia în zilele următoare, când povestea incidentului s-a răspândit în școală. a continuat să predea atât în aceeași clasă, cât și în altele, joi și vineri, înainte de a fi interpelată de director.

Ce măsuri au fost dispuse

Școala a anunțat suspendarea ca măsură preventivă, în urma unei anchete interne demarate pentru a stabili faptele. Suspendarea, dispusă luni de directorul instituției de învățământ de care aparține școala din Veneția, ar putea-o ține pe profesoară departe de catedră până la finalul anului, potrivit .

Pe lângă procedurile disciplinare demarate de Inspectoratul Școlar Regional, profesoara ar putea răspunde și penal pentru folosirea abuzivă a mijloacelor de corecție, conform Gazzettino. Ancheta internă vizează clarificarea contextului și a cauzelor care au condus la gest, precum și evaluarea eventualelor măsuri disciplinare și administrative.

Care sunt reacțiile părinților și ale comunității

Cazul a generat reacții în rândul părinților. Tatăl uneia dintre a afirmat: „Școala gestionează acest incident, deși unul negativ, ca parte a unui proces nu doar educațional, ci și de sprijin pentru dezvoltarea copiilor noștri, care devin adulți într-o etapă atât de delicată, acordând timp și atenție fiecărei povești individuale”.

O mamă citată de Corriere a declarat: „Este incredibil că o profesoară ar face așa ceva, dar cred că trebuie să înțelegem pe deplin ce se întâmpla în acea clasă în acel moment. Evident, nimic nu justifică un asemenea gest, dar știm cum sunt copiii, mai ales cu profesorii suplinitori: pot fi teribili”.

Aceasta a adăugat: „Există multe situații în care copiii de această vârstă îi provoacă pe profesori până la epuizare, dar nu există nicio îndoială asupra gravității faptelor profesoarei.”

Potrivit Gazzettino, familiile minorilor implicați par hotărâte să nu meargă mai departe, considerând că măsurile luate de școală sunt suficiente, conform stirileprotv.ro.