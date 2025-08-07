Băuturile de tip „detox” și curele rapide de slăbire sunt promovate foarte mult pe sociale, însă specialiștii în nutriție atrag atenția că aceste soluții pot crea așteptări false. Întrebarea tuturor este dacă aceste sunt sau nu bune pentru organism. Află în acest articol mai multe informații!

Cuprins:

Ce este trendul „detox” și cum funcționează

În ultima vreme, internetul a fost inundat de rețete pentru băuturi de tip „detox”, promovate ca soluții miraculoase pentru slăbit, sau pentru curățarea organismului. Influencerii și vedetele au contribuit la promovarea acestor băuturi pe bază de lămâie, ghimbir, oțet de mere sau ceai verde. Însă specialiștii ne avertizează că uneori efectul acestor băuturi nu ne dau așteptările pe care le vrem în viața noastră.

„Lumea uită că ficatul, rinichii și plămânii sunt deja organe responsabile de detoxifiere. Nicio băutură nu va înlocui funcțiile naturale ale corpului, iar dacă cineva se simte rău după un weekend de excese alimentare, soluția nu e un suc, ci revenirea la obiceiuri sănătoase”, a declarat Barbara Kovalenko, nutriționist și consultant în cadrul Lasta, potrivit .

Ce fac de fapt băuturile detox? Ce spun nutriționiștii

Băuturile pe bază de plante și fructe au într-adevăr beneficii excelente pentru organism. Acestea ne hidratează, ne ajută la digestie și pot oferi o senzație de revigorare. Însă ideea că „topesc grăsimile” sau „curăță toxinele” este lipsită de o bază științifică, spun experții. Ceea ce pot face aceste băuturi este să contribuie la un aport mai mare de lichide, și să reducă pofta de dulce, ceea ce va duce automat la o scădere în greutate, dar ele nu elimină în mod direct grăsimea corporală așa cum ne așteptam.

„E important să ne întoarcem la știință. Slăbitul durabil vine dintr-un deficit caloric susținut, din alimentație echilibrată și mișcare. Detoxul e un concept frumos de marketing, dar fără susținere în fiziologia reală a corpului uman”, a precizat din nou Kovalenko, potrivit sursei citate.

Ce rămâne de făcut pentru cei care vor să slăbească

Pentru cei care vor să lupte cu kilogramele în plus, specialiștii spun că nu slăbitul rapid este cheia, ci construirea unui stil de viață cât mai sănătos, acest lucru presupunând răbdare și multă voință. Băuturile de tip detox pot fi adăugate fără probleme în rutina zilnică, dar acestea nu sunt responsabile pentru slăbit! Cel mai eficient mod de a slăbi este prin deficit caloric.

„Orice obicei care încurajează hidratarea și reducerea băuturilor îndulcite e un pas în direcția bună. Dar să nu confundăm asta cu o strategie de detoxifiere profundă sau cu o soluție pentru obezitate”, a adăugat Kovalenko, potrivit sursei citate.