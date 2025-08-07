Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare

Mihaela Rădulescu a postat primul mesaj de când a fost înmormântat partenerul ei, parașutistul Felix Baumgartner. Aceasta a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de sportiv, timp de 12 ani, iar vestea morții lui a devastat-o.

La o săptămână de la înmormântare, a postat un clip video pe rețelele de socializare, cu ea și Felix, cântând în mașină. Piesa pe care austriacul era vizibil fericit se numește „Walkin` in the sunshine”, iar descrierea pe care a atașat-o a început fix cu acest vers.

Mihaela Rădulescu: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”

Cum a murit Felix Baumgartner

Mihaela a scris un mesaj de-a dreptul emoționant. A realizat parcă o scrisoare de dragoste, care traversează timpul și spațiul și ajunge către destinatar.

Vedeta, pe lângă mărturisirea pe care a făcut-o, a promis că le va fi alături tuturor persoanelor dragi care au ajutat-o. De asemenea, a sfătuit pe toată lume să își găsească o astfel de iubire ca a lor.

„L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui și el pe mine. Țintește spre genul acesta de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale spre fericire. Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu îți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie până la capăt.

Eu voi face asta, pentru tot restul drumului meu prin viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat TUTUROR, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată. Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut-o mereu. Așa cum ai făcut-o și tu pentru mine.

Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și prietenii tăi minunați care au fost alături de mine, din respect și iubire pentru tine. Va urma”, a scris Mihaela Rădulescu pe

Cum a murit Felix Baumgartner

s-a stins din viață în data de 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, după un salt eșuat cu paramotorul. Acesta se afla în Italia, cu Mihaela, când paramotorul s-a prăbușit în piscina unui hotel, impactul fiind fatal pentru sportiv.

Austriacul a fost înmormântat în data de 30 iulie, în secret, iar la ceremonie au participat familia și apropiații lui. Acesta a intrat în Cartea Recordurilor pentru saltul din stratosferă, de la 39.000 de metri, pe care l-a realizat în toamna anului 2012.