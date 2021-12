Șoarecii, vinovați de apariția mutației Omicron. Când ar fi avut loc transmiterea de la om la rozătoare

Oamenii sunt foarte vulnerabili în față variantei Omicron a COVID-19, arată un nou studiu citat de nbcnewyork.com. Cercetarea a vizat persoanele vaccinate cu Johnson&Johnson şi pe cele care au trecut prin boală. În cazul acestora, protecția imunologică a fost aproape inexistentă.

O ipoteză preliminară formulată de cercetători arată că mutația care a dat naștere variantei Omicron s-ar fi produs la șoareci.

„Numărul fără precedent de mutaţii găsite în genomul Omicron ridică întrebări cu privire la originea acestuia”, afirmă autorii.

Pentru a testa teoria transmiterii între specii, oamenii de ştiinţă au testata noua variantă virală la şoareci, nurcă sau pangolin. Omicron s-a transmis doar la șoareci, ceea ce înseamnă că ipoteza este corectă

