Tragedie în lumea medicală din Buzău, Stefania Szabo a fost găsită decedată. Directorul medical al Spitalului Județean Buzău, dr. Ștefania Szabo, a fost găsită fără suflare marți dimineață, chiar în camera de gardă a unității unde lucra. Avea doar 37 de ani și ocupa funcția de director medical încă din anul 2021.

Ce s-a întâmplat la Spitalul Județean Buzău

Potrivit managerului spitalului, Sorin Pătrașcu, tragedia s-a petrecut în jurul orei 06:00, când alarma telefonului medicului a continuat să sune minute în șir fără a fi oprită. Un angajat al secției de chirurgie a intrat să vadă ce se întâmplă și a descoperit-o , potrivit .

Care ar putea fi cauza morții medicului Ștefania Szabo

Deocamdată, nu se cunoaște cauza exactă a decesului. Potrivit primelor informații, medicul Ștefania Szabo nu ar fi acuzat recent probleme de sănătate. Urmează ca autopsia medico-legală să stabilească circumstanțele morții sale.

Cu doar o zi înainte, doctorița participase la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a spitalului și vorbise în fața colegilor despre o reclamație recentă adresată unității medicale. Nimic nu prevestea tragedia care urma să aibă loc peste câteva ore.

Cine a fost dr. Ștefania Szabo

Dr. Ștefania Szabo era un medic chirurg respectat în comunitatea medicală din Buzău. Absolventă a Facultății de Medicină din București, aceasta s-a remarcat prin profesionalism și implicare, fiind una dintre cele mai tinere directoare medicale din țară.

Colegi și foști pacienți au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, descriind-o drept „un medic dedicat, mereu zâmbitor și devotat meseriei”.

Ce reacții au apărut în urma morții medicului

Vestea morții sale a șocat nu doar colectivul Spitalului Județean, ci și întreaga comunitate medicală din județ. Autoritățile au anunțat că vor deschide o anchetă internă pentru a clarifica toate împrejurările tragediei.

Tragedia de la Buzău amintește de alte cazuri dramatice care au afectat sistemul medical românesc.