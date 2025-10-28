Tragedie în lumea medicală din Buzău, Stefania Szabo a fost găsită decedată. Directorul medical al Spitalului Județean Buzău, dr. Ștefania Szabo, a fost găsită fără suflare marți dimineață, chiar în camera de gardă a unității unde lucra. Avea doar 37 de ani și ocupa funcția de director medical încă din anul 2021.
Potrivit managerului spitalului, Sorin Pătrașcu, tragedia s-a petrecut în jurul orei 06:00, când alarma telefonului medicului a continuat să sune minute în șir fără a fi oprită. Un angajat al secției de chirurgie a intrat să vadă ce se întâmplă și a descoperit-o fără suflare, potrivit Reporter Buzoian.
Deocamdată, nu se cunoaște cauza exactă a decesului. Potrivit primelor informații, medicul Ștefania Szabo nu ar fi acuzat recent probleme de sănătate. Urmează ca autopsia medico-legală să stabilească circumstanțele morții sale.
Cu doar o zi înainte, doctorița participase la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a spitalului și vorbise în fața colegilor despre o reclamație recentă adresată unității medicale. Nimic nu prevestea tragedia care urma să aibă loc peste câteva ore.
Dr. Ștefania Szabo era un medic chirurg respectat în comunitatea medicală din Buzău. Absolventă a Facultății de Medicină din București, aceasta s-a remarcat prin profesionalism și implicare, fiind una dintre cele mai tinere directoare medicale din țară.
Colegi și foști pacienți au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, descriind-o drept „un medic dedicat, mereu zâmbitor și devotat meseriei”.
Vestea morții sale a șocat nu doar colectivul Spitalului Județean, ci și întreaga comunitate medicală din județ. Autoritățile au anunțat că vor deschide o anchetă internă pentru a clarifica toate împrejurările tragediei.
Tragedia de la Buzău amintește de alte cazuri dramatice care au afectat sistemul medical românesc.