Procurorii susțin că femeia găsită moartă, joi, într-o pădure, la margine de , a fost ucisă cu rece de iubitul fiicei sale.

Ce s-a întâmplat

Anchetatorii spun că fiica (14 ani) femeii ucise avea o relație cu un tânăr (20 de ani), cu care mama nu ar fi fost de acord. Astfel, fata l-a determinat pe partenerul ei să-i ucidă mama.

Cei doi tineri au fost reținuți de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat (comis cu premeditare), respectiv instigare la omor calificat (comis cu premeditare), conform Agerpres.

Ce spun anchetatorii

„În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia din municipiul București, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia”, a anunțat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, într-un comunicat de presă.

„Din probele cauzei a rezultat că inculpații aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama. În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acționat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziție cuțitul cu care inculpatul a înjunghiat victima”, a adăugat.

Mama fetei, pusă într-un sac de plastic și îngropată

După crima terifiantă, cadavrul a stat în locuință pentru mai multe zile, până ce tinerii s-au gândit la un loc în care să abandoneze trupul neînsuflețit.

Trupul mamei a fost introdus într-un sac de plastic și îngropat pe un teren din județul Ilfov. Joi, a fost descoperit de autorități.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.