Șoferii ar putea rămâne fără mașini / Ce prevede noua modificare a Codului Rutier

Șoferii români sunt întâmpinați în Noul An cu o altă veste proastă. Aceștia ar putea rămâne fără mașina personală dacă nu respectă câteva reguli.

Pe lângă scumpirile carburanților și costurile de la întreținerea mașinii, Guvernul vine cu o modificare a codului rutier. Unii șoferi ar putea rămâne fără automobilul personal. Legea urmează să fie supusă votului în Parlament, proiectul fiind depus.

Ce prevede noua modificare a Codului Rutier

Noua modificare a Codului Rutier ar putea afecta mulți dintre șoferii români. Cei care vor conduce o mașină al cărui talon a fost reținut vor rămâne fără mașină. Proiectul urmează să fie votat în Parlament.

Modificarea este dorită, întrucât pe șoselele din România există foarte mulți șoferi inconștienți. Proiectul a fost propus de Cristian Ichim. Deputatul consideră că inițiativa este importantă și ar avea un efect pozitiv asupra bunului mers al lucrurilor, conform .

„Există un număr foarte mare de conducători auto care nu sunt conştienţi de faptul că au în mână o armă, în condiţiile în care depăşesc viteza legală admisă, iar când discutăm o viteză de peste 100 de km/h, putem vorbi despre o armă. Iniţiativa este depusă la Senat, îşi va urma parcursul legislativ şi când va ajunge la Camera Deputaţilor şi va avea votul final, eu sper că în discuţii cu colegii parlamentari vom găsi formula cea mai adecvată pentru modificarea finală. Am avut discuţii cu colegii parlamentari şi vă spun ceea ce am susţinut de la începutul mandatului: viaţa are prioritate şi nu trebuie să ţină cont de un partid sau altul”, a declarat deputatul Cristian Ichim.