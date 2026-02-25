B1 Inregistrari!
Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit

Ana Beatrice
25 feb. 2026, 13:58
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum au devenit străzile un pericol pentru șoferi
  2. Ce trebuie să facă șoferii pentru a-și recupera banii

Șoferii din România care își strică mașinile din cauza gropilor din asfalt au dreptul, prin lege, să ceară despăgubiri. Cu toate acestea, puțini fac demersurile necesare pentru a-și recupera banii. De cele mai multe ori, motivul este lipsa de informații sau convingerea că procedura este prea complicată.

În realitate, cei păgubiți pot obține contravaloarea reparațiilor dacă urmează pașii corecți. Avocatul Adrian Cuculis a explicat clar ce trebuie să facă un șofer pentru a-și recupera prejudiciul.

Cum au devenit străzile un pericol pentru șoferi

Gropile apărute după deszăpezire provoacă tot mai multe pagube șoferilor. Mașinile sunt avariate frecvent, iar circulația a devenit un risc constant. De multe ori, o singură groapă este suficientă pentru a sparge o anvelopă și a genera o cheltuială de câteva sute de lei. În situațiile mai grave, când sunt afectate și alte piese, reparațiile pot costa chiar mii de euro.

În București, problema este prezentă în toate sectoarele, iar numeroase străzi și bulevarde sunt pline de gropi adânci. Mulți șoferi susțin că nu au mai întâlnit o astfel de situație de ani de zile. Chiar și cu multă prudență, spun ei, este aproape imposibil să evite complet riscul de a-și distruge mașina.

Ce trebuie să facă șoferii pentru a-și recupera banii

Avocatul Adrian Cuculis explică faptul că primul pas este strângerea de dovezi clare de la locul incidentului. Șoferii trebuie să facă fotografii, filmări și, dacă este posibil, să identifice martori care pot confirma ce s-a întâmplat. De asemenea, este esențial ca Poliția să fie chemată la locul incidentului. Agenții vor întocmi un proces-verbal, care poate fi folosit ca probă importantă în instanță.

„Primăriile sunt obligate, ca să spunem așa, să plătească la simpla notificare, în 30 de zile, iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, bineînțeles că oamenii pot ajunge în instanța de judecată. S-ar putea ca aceste cheltuieli pe care le generează primăriile să fie mai mari decât dacă și-ar asfalta propriile străzi și, bineînțeles, drumuri, pe care le au în gestiune.

E foarte important să spunem că Poliția trebuie chemată la fața locului, mai ales că se poate face un proces verbal, iar acel proces verbal este folosit de către cei care sunt practic păgubiți în instanța de judecată.

Și nu în ultimul rând, aș mai da un sfat: în momentul în care pățesc așa ceva, să folosească doar service-uri autorizate, pentru că primăriile, respectiv administratorii de drum, se pot folosi de această, să spunem hibă, să spună că nu au fost la service-uri autorizate și atunci să nu le despăgubească practic reparațiile pe care le vor fac”, a mai precizat avocatul.

