Gropile apărute după deszăpezire provoacă tot mai multe pagube . Mașinile sunt avariate frecvent, iar circulația a devenit un risc constant. De multe ori, o singură groapă este suficientă pentru a sparge o anvelopă și a genera o cheltuială de câteva sute de lei. În situațiile mai grave, când sunt afectate și alte piese, reparațiile pot costa chiar mii de euro. În București, problema este prezentă în toate sectoarele, iar numeroase străzi și bulevarde sunt pline de gropi adânci. Mulți șoferi susțin că nu au mai întâlnit o astfel de situație de ani de zile. Chiar și cu multă prudență, spun ei, este aproape imposibil să evite complet riscul de a-și distruge mașina. „Aș face o precizare prealabilă. Eu zic că administratorii de drumuri și aici ne referim la primării, bineînțeles, Primăria Capitalei, primăriile de sector și oricine altcineva, cum ar fi -ul, respectiv administratorii de drum, ar trebui să intereseze care este termenul de valabilitate și de garanție pentru lucrări, pentru că or mai fi zăpezi și prin alte țări și sare folosită pe drum, doar că nu vezi așa ceva. Ceea ce prezentați dumneavoastră acolo (n.r. în imagini) este ieșit din comun. Cunosc intersecția respectivă. În mod întâmplător, chiar acolo, mi-a schimbat de dată recentă cauciucul, pentru că mi-am spart și eu cauciucul într-o groapă din București.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, notează antena3.ro.

Ce trebuie să facă șoferii pentru a-și recupera banii

explică faptul că primul pas este strângerea de dovezi clare de la locul incidentului. Șoferii trebuie să facă fotografii, filmări și, dacă este posibil, să identifice martori care pot confirma ce s-a întâmplat. De asemenea, este esențial ca Poliția să fie chemată la locul incidentului. Agenții vor întocmi un proces-verbal, care poate fi folosit ca probă importantă în instanță.

„Primăriile sunt obligate, ca să spunem așa, să plătească la simpla notificare, în 30 de zile, iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, bineînțeles că oamenii pot ajunge în instanța de judecată. S-ar putea ca aceste cheltuieli pe care le generează primăriile să fie mai mari decât dacă și-ar asfalta propriile străzi și, bineînțeles, drumuri, pe care le au în gestiune.

E foarte important să spunem că trebuie chemată la fața locului, mai ales că se poate face un proces verbal, iar acel proces verbal este folosit de către cei care sunt practic păgubiți în instanța de judecată.

Și nu în ultimul rând, aș mai da un sfat: în momentul în care pățesc așa ceva, să folosească doar service-uri autorizate, pentru că primăriile, respectiv administratorii de drum, se pot folosi de această, să spunem hibă, să spună că nu au fost la service-uri autorizate și atunci să nu le despăgubească practic reparațiile pe care le vor fac”, a mai precizat avocatul.