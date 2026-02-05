B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari

Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari

Ana Maria
05 feb. 2026, 08:35
Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari
Sursa foto: Captură video - George Simion / Facebook
Cuprins
  1. Ce prevedea contractul semnat cu firma de lobby
  2. Cât a plătit AUR ca Simion să ajungă la Trump și ce rezultate erau promise
  3. De ce acuză partidul AUR că a fost indus în eroare 
  4. Ce rol avea presa internațională în strategia de imagine
  5. Cât a plătit AUR ca Simion să ajungă la Trump și ce despăgubiri cere acum partidul 

Cât a plătit AUR ca Simion să ajungă la Trump? Partidul AUR ar fi plătit sume considerabile pentru ca liderul său, George Simion, să aibă acces la vârful administrației americane, inclusiv la președintele SUA, Donald Trump, și la vicepreședintele JD Vance, în contextul strategiei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025. Demersul ar fi avut drept scop consolidarea imaginii externe a formațiunii și obținerea unui sprijin simbolic puternic.

Ce prevedea contractul semnat cu firma de lobby

Conform documentelor citate de Antena 3 CNN, AUR a încheiat la 10 aprilie 2025 un acord cu firma de lobby BGD Legal & Consulting LLC. Înțelegerea viza organizarea unor întâlniri între conducerea AUR și oficiali de rang înalt ai administrației americane, înainte de 28 aprilie 2025.

Cât a plătit AUR ca Simion să ajungă la Trump și ce rezultate erau promise

În baza contractului, firma de lobby ar fi primit un avans de 100.000 de dolari în termen de 15 zile de la semnarea documentelor, urmând ca restul sumei, de 400.000 de dolari, să fie achitat după îndeplinirea obligațiilor asumate. Reprezentanții AUR susțin că, înainte de efectuarea plății, li s-ar fi garantat accesul la președinte, vicepreședinte și secretarul de stat.

De ce acuză partidul AUR că a fost indus în eroare 

Potrivit acțiunii depuse, delegația AUR ar fi plecat deja în SUA atunci când a aflat că întâlnirile nu vor mai avea loc.

În momentul în care pârâtul l-a informat pe reclamant că nu va avea loc nicio întâlnire în Florida, delegația AUR călătorise deja în SUA, suportând cheltuieli semnificative”, se arată în documentele din instanță.

Ce rol avea presa internațională în strategia de imagine

Surse din dosar mai indică faptul că firma de lobby ar fi promis apariția unui articol despre vizita delegației AUR într-o publicație importantă din SUA, precum Politico, material care nu ar fi fost publicat până în prezent.

Deși ar fi existat promisiuni repetate privind returnarea avansului în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, reprezentanții AUR afirmă că suma de 100.000 de dolari nu a fost restituită.

Cât a plătit AUR ca Simion să ajungă la Trump și ce despăgubiri cere acum partidul 

În aceste condiții, formațiunea politică solicită despăgubiri în valoare de 4,5 milioane de dolari, invocând „pierderi suferite din cauza încălcării contractului și posibil pierderi viitoare de contracte”.

Tags:
Citește și...
Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
Politică
Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
Politică
România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
Politică
Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
Politică
Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Politică
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Bolojan n-ar prea vrea să aplice referendumul pentru București. Premierul trage de timp propunând o perioadă de tranzițe
Politică
Bolojan n-ar prea vrea să aplice referendumul pentru București. Premierul trage de timp propunând o perioadă de tranzițe
Ilie Bolojan, întrebat ce notă ar da Coaliției de guvernare: „Eu nu pot să cred …”
Politică
Ilie Bolojan, întrebat ce notă ar da Coaliției de guvernare: „Eu nu pot să cred …”
Ilie Bolojan, prima reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor: „Nu este un raport despre România” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, prima reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor: „Nu este un raport despre România” (VIDEO)
Bolojan cere CCR să grăbească decizia pe pensiile magistraților. CE consideră jalonul neîndeplinit
Politică
Bolojan cere CCR să grăbească decizia pe pensiile magistraților. CE consideră jalonul neîndeplinit
Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”
Politică
Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”
Ultima oră
08:45 - Un controlor a murit după ce a fost atacat de un pasager fără bilet
08:25 - Bulgaria: Sute de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare, iar imaginile au ajuns în online. Printre victime, minore și vedete
08:11 - Teroare în Mândruloc: Oamenii sunt avertizați cu amenda la 112 în timp ce câinii le ucid animalele pe stradă
07:35 - Verdict final pentru atacatorul lui Donald Trump: Decizia luată de judecători după tentativa de asasinat
23:55 - Rusia trebuie să sacrifice 800.000 de soldați ca să ocupe estul Ucrainei. Zelenski anunță câți militari a pierdut Kievul pe front
23:45 - Declarație emoționantă de Ziua Mondială a Cancerului. Prințesa Kate: „Să știți că nu sunteți singuri” (VIDEO)
23:30 - FRF pune în vânzare biletele la meciul Turcia-România. Cât costă un tichet de acces pe stadion
23:11 - Atac șocant în Baia Mare! Un polițist a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani
23:06 - Condamnare în cazul atentatului împotriva lui Trump. Cât va sta după gratii suspectul de pe terenul de golf
22:39 - Bursucu rupe tăcerea despre salariul de la Antena 1. Cât câștigă acum prezentatorul TV: „Mai mulți decât la Kanal D”