Cât a plătit AUR ca Simion să ajungă la Trump? Partidul AUR ar fi plătit sume considerabile pentru ca liderul său, George Simion, să aibă acces la vârful administrației americane, inclusiv la președintele SUA, Donald Trump, și la vicepreședintele JD Vance, în contextul strategiei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025. Demersul ar fi avut drept scop consolidarea imaginii externe a formațiunii și obținerea unui sprijin simbolic puternic.

Ce prevedea contractul semnat cu firma de lobby

Conform documentelor citate de , AUR a încheiat la 10 aprilie 2025 un acord cu firma de lobby BGD Legal & Consulting LLC. Înțelegerea viza organizarea unor întâlniri între conducerea AUR și oficiali de rang înalt ai administrației americane, înainte de 28 aprilie 2025.

Cât a plătit AUR ca Simion să ajungă la Trump și ce rezultate erau promise

În baza contractului, firma de ar fi primit un avans de 100.000 de dolari în termen de 15 zile de la semnarea documentelor, urmând ca restul sumei, de 400.000 de dolari, să fie achitat după îndeplinirea obligațiilor asumate. Reprezentanții AUR susțin că, înainte de efectuarea plății, li s-ar fi garantat accesul la președinte, vicepreședinte și secretarul de stat.

De ce acuză partidul AUR că a fost indus în eroare

Potrivit acțiunii depuse, delegația AUR ar fi plecat deja în SUA atunci când a aflat că întâlnirile nu vor mai avea loc.

„În momentul în care pârâtul l-a informat pe reclamant că nu va avea loc nicio întâlnire în Florida, delegația AUR călătorise deja în SUA, suportând cheltuieli semnificative”, se arată în documentele din instanță.

Ce rol avea presa internațională în strategia de imagine

Surse din dosar mai indică faptul că firma de lobby ar fi promis apariția unui articol despre vizita delegației AUR într-o publicație importantă din SUA, precum Politico, material care nu ar fi fost publicat până în prezent.

Deși ar fi existat promisiuni repetate privind returnarea avansului în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, reprezentanții AUR afirmă că suma de 100.000 de dolari nu a fost restituită.

Cât a plătit AUR ca Simion să ajungă la Trump și ce despăgubiri cere acum partidul

În aceste condiții, formațiunea politică solicită despăgubiri în valoare de 4,5 milioane de dolari, invocând „pierderi suferite din cauza încălcării contractului și posibil pierderi viitoare de contracte”.