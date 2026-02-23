B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Abaterea din trafic ignorată de mii de șoferi. Amenda ajunge la 825 lei și permisul este suspendat

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 19:35
Sursa Foto: Facebook/ DGPMB
Cuprins
  1. În ce situații riști să rămâi fără permis din cauza fazei lungi
  2. Ce alte gesturi din trafic pot fi considerate agresive și sancționate

Un obicei întâlnit frecvent în trafic le poate aduce șoferilor probleme serioase. Mulți îl folosesc fără să se gândească la consecințe. Este vorba despre utilizarea necorespunzătoare a luminilor de drum. Mai exact, despre aprinderea și stingerea repetată a fazei lungi, cunoscută ca „flash”.

Deși este perceput ca un simplu semnal între conducători auto, legea nu îl tratează cu toleranță. Conform noilor reguli din Codul Rutier, acest gest poate fi considerat comportament agresiv. Încadrarea apare în special atunci când este folosit excesiv sau fără motiv întemeiat.

În ce situații riști să rămâi fără permis din cauza fazei lungi

Noile reguli din Codul Rutier stabilesc clar că folosirea intermitentă a fazei lungi nu este permisă atunci când în apropiere circulă alte vehicule. Gestul devine o abatere mai ales atunci când este folosit pentru a intimida sau a forța un alt șofer să elibereze banda.

Chiar și o singură utilizare a fazei lungi în spatele unei mașini care merge în aceeași direcție poate fi sancționată. Amenda este cuprinsă între 330 și 495 de lei și vine la pachet cu două puncte de penalizare. Dacă însă comportamentul este repetat sau considerat agresiv, sancțiunile cresc considerabil. Șoferii pot primi amenzi de până la 825 de lei. În plus, polițistul poate decide suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.

Există, totuși, și situații în care faza lungă trebuie folosită. Pe drumurile neiluminate și fără trafic, aceasta ajută la creșterea vizibilității. De asemenea, flash-urile sunt permise atunci când sunt folosite pentru a avertiza asupra unui pericol real și iminent.

Ce alte gesturi din trafic pot fi considerate agresive și sancționate

Pe lângă folosirea abuzivă a luminilor, legislația rutieră actualizată sancționează și alte manevre periculoase. Schimbarea repetată a benzilor, făcută pentru a depăși mai multe vehicule, este una dintre cele mai întâlnite abateri. De asemenea, mersul prea aproape de mașina din față este considerat un gest agresiv. Mulți șoferi fac acest lucru pentru a presa vehiculul din față să elibereze banda.

Accelerările și frânările bruște, fără un motiv real, sunt și ele sancționabile. Folosirea excesivă a claxonului sau a luminilor, cu scop de intimidare, intră în aceeași categorie. În unele cazuri, șoferii ajung chiar să meargă cu spatele pentru a speria alte vehicule.

Nici derapajele intenționate sau întoarcerile riscante pe drumurile publice nu sunt permise. Toate aceste comportamente pot duce la amenzi consistente și la suspendarea permisului de conducere.

