Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)

Apar noi date în cazul accidentului din județul Timiș în care au murit șapte suporteri ai echipei Paok Salonic. Șoferul era și beat și drogat în momentul în care a intrat cu microbuzul în autotren.

Coktail de droguri și alcool în sângele soferului

Ies la iveală noi detalii din ancheta deschisă în urma accidentului în care șapte suporteri PAOK au murit, iar alți trei au fost răniți. Potrivit anchetatorilor, din analizele toxicologice facute șoferului a reieșit că acesta consumase cannabis și cocaină, precum și alcool.

”În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timișoara, pentru a se determina prezența substanțelor psihoactive în sânge, în ceea ce privește pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezența în sânge a două susbtențe psihoactive, respectiv cannabis și cocaină. De asemenea, a fost confirmată și prezența alcoolului.

De asemenea, au fost găsite două plicuri care conțin substanțe susceptibile de fi substanțe psihoactive, dar nu avem încă rezultatele oficiale în acest sens.

În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, citată de

În ceea ce privește informațiile potrivit cărora mașina ar fi avut o problemă tehnică, iar în timpul depășirii s-ar fi blocat volanul din cauza unei funcții care nu s-a activat, anchetatorii spun că nu se pot încă pronunța.

Trupurile suporterilor lui Paok au fost repatriate

Trupurile neînsuflețite ale celor șapte ultrași morți în accidentul cumplit de marți au fost repatriate cu un avion militar. O slujbă religioasă a fost oficiată de IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, la salonul oficial din Aeroportul Timișoara, de unde a decolat aeronava.

De asemenea, doi dintre cei trei răniți în același accident au fost transferați la cu un avion medical. Unul dintre ei a fost internat în spital, pentru continuarea tratamentului, iar celălalt a ajuns acasă. Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timișoara, după ce în cursul nopții a fost operat.

Medicii au descoperit, în urma unui RMN, că acesta avea un edem masiv la nivelul coloanei cervicale, așa că doctorii au decis să-l opereze. Tânărul operat va mai rămâne câteva zile la Timișoara până când va fi apt pentru a fi transportat și el spre Grecia.