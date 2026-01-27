Toți cei șapte oameni care au murit în din Timiș erau suporteri ai PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. Potrivit primelor informații, totul s-ar fi întâmplat chiar din cauza șoferului care-i transporta pe acești fani.

Victimele accidentului din Timiș erau toți greci

În microbuz erau 10 oameni, toți greci, care mergeau în Franța, unde joi se joacă meciul Olympique Lyon – PAOK Salonic, din Europa League.

Autobuzele cu fanii greci deseori aleg ruta Bulgaria – România – Ungaria, pentru că sunt state membre UE și evită astfel așteptările la granițele cu Skopje, Bosnia, Serbia, care nu se află în UE.

Accidentul rutier deosebit de grav a avut loc în apropierea localității Lugojel. În coliziune au fost implicate un tir, o autocisternă, un microbuz de transport persoane și o mașină.

Conform primelor informații, totul s-ar fi întâmplat din cauza șoferului din microbuz, care se deplasa dinspre Caransebeș înspre Lugoj. La un moment dat, acesta ar fi intrat într-o depășire, apoi a încercat să pătrundă înapoi pe sensul de mers, dar a acroșat o cisternă. Microbuzul a fost proiectat ulterior pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un tir.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Premierul Greciei, mesaj după accidentul mortal

Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei, a transmis un mesaj la aflarea veștii că victimele sunt din țara sa.

„Am fost profund șocat să aflu despre tragicul accident din România, care a curmat viața a șapte tineri compatrioți ai noștri. Guvernul elen și Ambasada noastră colaborează îndeaproape cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil.

În aceste momente dificile, alături de toate grecoaicele și toți grecii, îmi exprim sincerele condoleanțe rudelor victimelor și familiei PAOK. Cu dorința comună ca răniții să se însănătoșească repede. Gândurile noastre sunt alături de ei”, a transmis Kyriakos Mitsotakis, pe Facebook.