Un sondaj realizat de Avangarde, în perioada 19 – 24 august, arată viziunea românilor asupra lui Ion Antonescu și a Mișcării Legionare.

Ce cred românii despre Mișcarea Legionară

Ce cred românii despre Ion Antonescu

Potrivit sondajului Avangarde, 59% dintre români cred că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, iar 17% nu cred acest lucru. 24% dintre respondenți au ales varianta „nu știu/nu răspund”.

De asemenea, 35% cred că mareșalul Ion Antonescu a fost un criminal de război, iar 29% îl consideră erou. 36% au ales varianta „nu știu/nu răspund”.

La întrebarea „dvs personal sunteți de acord sau nu cu afirmația ‘Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer’?”, 50% au răspuns că sunt de acord, 38% că nu sunt de acord, iar 12% au ales varianta „nu știu/nu răspund”.

Avangarde precizează că nu știe dacă respondenții au asociat sloganul cu Mișcarea Legionară.

La sondaj au participat 1.100 de persoane, metoda culegerii datelor fiind telefonică. Marja de eroare este de ± 3%.