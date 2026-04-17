Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis colegilor de partid să voteze „rațional” și nu „emoțional” la referendumul intern privind susținerea premierului Ilie Bolojan, programat pentru începutul săptămânii viitoare.

Apel la calm în interiorul partidului

Declarațiile au fost făcute la finalul unei ședințe de partid desfășurate la Baia Mare, unde liderul social-democrat a subliniat nevoia de echilibru în deciziile politice, conform G4Media.

„Am făcut un apel ca luni să dăm un vot rațional, nu unul emoțional. E foarte multă emoție în politică, dar e nevoie de rațiune”, a spus Grindeanu.

Critici la adresa direcției actuale

Sorin Grindeanu a afirmat că percepția generală este că România se află pe o direcție greșită, iar actuala guvernare nu mai oferă încredere.

„Lumea spune peste tot cam același lucru, că în acest moment direcția pentru România e una greșită. Că această guvernare nu mai oferă speranță. E cel mai grav lucru, dincolo de indicatorii economici din ce în ce mai proști. Inflația a ajuns la 10%, guvernul Bolojan a preluat-o la 4%”, a adăugat el.

Stabilitate versus prosperitate

Liderul PSD a respins ideea că partidul ar putea destabiliza scena politică, susținând că stabilitatea nu este suficientă în lipsa bunăstării economice.

„Știu că se vorbește că PSD ar putea să strice stabilitatea. Să știți că stabilitatea fără prosperitate nu are rost. Avem stabilitate și-n Coreea de Nord și nu e bine”, a spus acesta.

Decizie „pentru români”

În final, Sorin Grindeanu a reiterat apelul către colegii săi, insistând ca votul să fie unul în interesul cetățenilor.

„Am făcut un apel ca luni să dăm un vot rațional, nu unul emoțional. E foarte multă emoție în politică, dar e nevoie de rațiune. Să dăm un vot pentru români, care să aducă mai mult bine românilor”, a adăugat.