Sorin Grindeanu cere „vot rațional” în PSD înainte de referendumul anti-Bolojan

Selen Osmanoglu
17 apr. 2026, 13:48
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Apel la calm în interiorul partidului
  2. Critici la adresa direcției actuale
  3. Stabilitate versus prosperitate
  4. Decizie „pentru români”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis colegilor de partid să voteze „rațional” și nu „emoțional” la referendumul intern privind susținerea premierului Ilie Bolojan, programat pentru începutul săptămânii viitoare.

Apel la calm în interiorul partidului

Declarațiile au fost făcute la finalul unei ședințe de partid desfășurate la Baia Mare, unde liderul social-democrat a subliniat nevoia de echilibru în deciziile politice, conform G4Media.

„Am făcut un apel ca luni să dăm un vot rațional, nu unul emoțional. E foarte multă emoție în politică, dar e nevoie de rațiune”, a spus Grindeanu.

Critici la adresa direcției actuale

Sorin Grindeanu a afirmat că percepția generală este că România se află pe o direcție greșită, iar actuala guvernare nu mai oferă încredere.

„Lumea spune peste tot cam același lucru, că în acest moment direcția pentru România e una greșită. Că această guvernare nu mai oferă speranță. E cel mai grav lucru, dincolo de indicatorii economici din ce în ce mai proști. Inflația a ajuns la 10%, guvernul Bolojan a preluat-o la 4%”, a adăugat el.

Stabilitate versus prosperitate

Liderul PSD a respins ideea că partidul ar putea destabiliza scena politică, susținând că stabilitatea nu este suficientă în lipsa bunăstării economice.

„Știu că se vorbește că PSD ar putea să strice stabilitatea. Să știți că stabilitatea fără prosperitate nu are rost. Avem stabilitate și-n Coreea de Nord și nu e bine”, a spus acesta.

Decizie „pentru români”

În final, Sorin Grindeanu a reiterat apelul către colegii săi, insistând ca votul să fie unul în interesul cetățenilor.

„Am făcut un apel ca luni să dăm un vot rațional, nu unul emoțional. E foarte multă emoție în politică, dar e nevoie de rațiune. Să dăm un vot pentru români, care să aducă mai mult bine românilor”, a adăugat.

Bărbat din Timiș, cercetat după ce a cerut bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan
15:34 - Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
15:11 - Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
15:09 - Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
14:40 - Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”
14:36 - Claudiu Năsui (USR): „Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic”
14:25 - PSD vrea să blocheze temporar vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile. Mesajul lui Grindeanu
14:20 - Ilie Bolojan: „Nu demisionez. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea Guvernului / Criza e generată de PSD”
13:46 - Bolojan: „Toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare / Eu am văzut acest joc dublu. Acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel / Fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă” (VIDEO)