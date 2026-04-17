Uniunea Europeană strânge rândurile. Bruxellesul testează apărarea continentului fără ajutorul americanilor

Adrian Teampău
17 apr. 2026, 21:04
Foto: Hepta - Nicolas Economou/NurPhoto via ZUMA Press
Cuprins
Uniunea Europeană testează, în premieră, capacitatea de a se apăra singură, în fața unei eventuale agresiuni militare, în contextul tensiunilor cu Statele Unite.

Uniunea Europeană se pregătește pentru ce-i mai rău

Oficialii de la Bruxelles pregătesc o simulare masivă pentru a vedea în ce măsură statele membre se pot ajuta reciproc în caz de conflict. Această inițiativă a apărut după declarațiile lui Donald Trump cu privire la retragerea SUA din NATO, dar și ca urmare a atacurilor cu drone iraniene asupra Ciprului.

Uniunea Europeană pregătește un exercițiu de tip „joc de război” pentru a testa capacitatea statelor membre de a face față unei agresiuni militare. Exercițiul este programat să se desfășoare în luna mai. Acesta va testa clauza de asistență mutuală prevăzută în Tratatul UE. Este vorba despre celebrul articol 42-7.

Acest articol obligă statele să-și ofere sprijin „prin toate mijloacele” în caz de atac. Mecanismul este, însă, vag și lasă loc interpretărilor. De altfel, a fost folosit o singură dată, la solicitarea Franței după atentatele din 2015.

„Ce vom face este să examinăm și să trecem în revistă aspectele practice: cum funcționează? ce putem face? Scopul este să realizăm un exercițiu practic la nivelul ambasadorilor, urmat de unul la nivel de miniștri”, a explicat un oficial european, sub protecția anonimatului.

Ce scenariu propun organizatorii exercițiului

Simularea se va concentra pe scenariul unui atac hibrid complex și este menită să pună la încercare viteza de reacție a celor 27 de state membre din Uniunea Europeană. Acest exercițiu este un răspuns la nevoia de autonomie strategică, cerută inclusiv de Ursula von der Leyen. Șefa Comisiei Europene vrea ca europenii să dea viață propriei clauze de apărare.

În actualul context geopolitic este foarte important să se reducă dependența de umbrela americană. Din cele 27 de state UE, 23 sunt și membre NATO și nu își doresc ca acest exercițiu să fie interpretat ca un semn că Europa vrea să „rupă” Alianța. De altfel, articolul respectiv face o distincție între sprijinul european și obligațiile militare colective din cadrul NATO.

„Articolul 42-7 nu este o clauză de apărare reciprocă (precum articolul 5 din NATO). Este o clauză de asistență mutuală”, a ținut să precizeze sursa citată.

