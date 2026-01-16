Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a dat asigurări că instituția pe care o conduce nu va susține nicio propunere ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament. Reacția sa vine după ce un senator POT a inițiat un proiect de lege care prevede ca acești bolnavi să achite 5% din serviciile medicale.

Rogobete: Responsabilitatea este a sistemului, nu a bolnavului de cancer

Ministrul Alexandru Rogobete a explicat viziunea sa asupra situației și a enumerat câteva decizii pe care le-a luat pentru creșterea accesului la tratament în cazul bolnavilor de cancer și pentru reducerea barierelor administrative. Între acestea se numără introducerea a 41 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative.

„Am văzut în spațiul public discuții despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar:

❗️este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare.

În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere.

Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse.

Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu.

Direcția pe care am urmat-o a fost asumată de la început: creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient.

Concret:

– Am extins accesul la tratament: 41 de medicamente noi au fost introduse pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative, inclusiv pentru forme rare sau avansate de cancer. Tratamente care până recent nu existau în sistemul public sunt astăzi disponibile fără ca pacientul să fie pus să aleagă între sănătate și bani.

– Am scos prevenția din zona declarativă și am făcut-o funcțională: registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal sunt în transparență decizională. Fără date, prevenția este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă și evaluabilă.

– Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienții oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci și capacitatea reală a omului de a duce această luptă.

– Am integrat și dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu și la domiciliu, prin programe naționale deja funcționale, inclusiv pentru pacienții oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparență.

În oncologie, discuția corectă este despre șanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez și de la care nu mă abat”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete,

Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament

Reacția lui Rogobete vine după ce senatorul POT Gheorghe Vela a inițiat un proiect de lege care prevede ca bolnavii de cancer din costul tratamentului.

Gheorghe Vela a transmis că el e bine intenționat și vrea să-i ajute pe bolnavii de cancer neasigurați și pe cei cu venituri mici, dar „și pe cei care ar putea să se folosească de tratamente mai rapide și urgente pentru boala lor, decât să aștepte intervențiile „gratuite” dar extrem de întârziate”.

De asemenea, el a mai afirmat că bolnavii care sunt nevoiași pot plăti „în rate sau chiar deloc” dacă „dovedesc că nu au venituri”.