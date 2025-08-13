Techirghiol este cea mai renumită destinație de tratament de la malul mării. Nămolul sapropelic cu și apele sărate, ambele cu efecte benefice pentru sănătate, atrag vizitatori chiar și din cele mai îndepărtate colțuri ale țării.

Cuprins:

Ce proprietăți are nămolul de la Techirghiol În tratarea căror afecțiuni este benefic nămolul de la Techirghiol Ce tipuri de tratamente se fac la Techirghiol Cum poți ajunge la Techirghiol

Ce proprietăți are nămolul de la Techirghiol

Techirghiol atrage nu doar ca destinație de tratament, ci și ca stațiune de pe litoral. Dornici de relaxare, oamenii vin pentru a se bucura de mare, de cadrul natural, și asta fără agitația și gălăgia caracteristică altor stațiuni de la noi din țară.

Nămolul sapropelic care se găsește în Techirgiol este renumit pentru proprietățile sale vindecătoare, folosit în întreaga lume ca un remediu pentru o varietate de afecțiuni. În 2011, Federația Mondială de Hidroterapie și Climatoterapie a desemnat nămolul de la Techirghiol ca „cel mai bun nămol” din lume, datorită compoziției sale unice. Acesta provine din depunerile organice și minerale acumulate timp de mii de ani pe fundul lacului Techirghiol, bogat în săruri și substanțe biologic active.

Proprietățile sale terapeutice se datorează conținutului ridicat de minerale (sodiu, calciu, magneziu, potasiu), microelemente, sulf, săruri și compuși organici cu efect antiinflamator, analgezic și regenerant, relatează .

În tratarea căror afecțiuni este benefic nămolul de la Techirghiol

Efectele nămolului se văd mai ales în cazul persoanelor care suferă de dureri articulare și inflamații, dar acesta contribuie și la stimularea metabolismului, relaxarea musculară și îmbunătățirea mobilității. De-a lungul timpului, și-a demonstrat eficiența în tratatarea afecțiunilor reumatice, post-traumatice, neurologice, ginecologice, dermatologice și chiar respiratorii.

Nămolul de Techirghiol are efecte benefice și în ceea ce ține de detoxifierea organismului și îmbunătățirea aspectului pielii, fiind folosit inclusiv în terapii cosmetice.

Ce tipuri de tratamente se fac la Techirghiol

La Techirghiol, natura și tehnologia merg mână în mână pentru ca turiștii să beneficieze de cele mai bune tratamente. Unul dintre cele mai populare este cel combinat cu raze infraroșii, care este benefic atât persoanelor cu afecțiuni reumatismale și degenerative, cât și celor cu probleme ortopedice, neurologice și chiar alergologice.

Peloidoterapia, sau tratamentul cu nămol de la Techirghiol, este o modalitate de a beneficia de proprietățile vindecătoare ale nămolului sapropelic, care constă în aplicări locale, recomandate de medicul specialist, în funcție de afecțiunea fiecărui pacient.

Cum poți ajunge la Techirghiol

Techirghiol se află la 16 kilometri sud de municipiul , pe malul cu același nume.

Dacă vrei să ajungi la Techirghiol și nu ești din localitățile de pe lângă, cel mai confortabil ar fi să iei trenul până la Constanța, iar de acolo, un mijloc de transport local. Drumul de la Constanța până la Techirghiol durează aproximativ 20 de minute.

Deși transportul în comun este o opțiune confortabilă și rapidă, cel mai convenabil pentru timpul vostru rămâne, în continuare, deplasarea cu mașina personală.