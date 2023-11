Știri noi despre Ana Maria Pătru – lansarea unui ONG dedicat femeilor puternice

Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente lasă în urmă lumea politică pentru a se dedica unui proiect social de excepție. După ce a luptat să ȋși demonstreze nevinovăția ȋn instanță, ȋn două dosare, Ana Maria Pătru a ales să își canalizeze experiența profesională și personală către încurajarea altor femei să-și facă auzite vocile. Ultimele știri despre Ana Maria Pătru arată implicarea ei ȋn promovarea egalității de gen, la scară mondială. Fosta șefă AEP a ținut un discurs pe această temă, la Future Inovation Summit, în Dubai.

La începutul anului 2023, Ana Maria Pătru, care în trecut s-a aflat la conducerea Autorității Electorale Permanente din România, a lansat ONG-ul „ . Acest proiect reflectă nu doar o schimbare de direcție în cariera sa, ci și o transformare într-o forță mobilizatoare pentru femei. Prin intermediul acestei inițiative, Ana Maria Pătru dorește să ofere femeilor nu doar o voce, ci și un spațiu în care să-și manifeste potențialul și să se implice activ în comunitate.

Ana Maria Pătru se ridică prin ,,Women for a Better Society”

Experiența sa profesională și personală, marcată de provocări și reușite, devine acum resursa-cheie în sprijinirea femeilor care doresc să-și afirme independența și să-și facă auzite opiniile. „Women for a Better Society” nu este doar un ONG, ci un catalizator pentru schimbare și progres, așa cum au fost pentru fosta șefă AEP și întâmplările nefaste prin care a trecut. Ana Maria Pătru devine o sursă de inspirație și mentorat pentru femei, oferindu-le instrumentele necesare pentru a-și contura propria identitate și a se implica în mod activ în transformarea societății, inclusiv în politică. Această inițiativă proiectată de Ana Maria Pătru nu numai că oferă un refugiu femeilor, dar le încurajează să-și depășească limitele și să devină lideri în propriile comunități. Prin dedicarea ei de a face din „Women for a Better Society” un centru de excelență în dezvoltarea personală și profesională a femeilor, Ana Maria Pătru devine un model și o forță de împuternicire. Astfel, experiența ei nu este doar o poveste personală, un subiect de carte și un exemplu de putere, ci un instrument pentru schimbare și un motiv pentru care fiecare femeie ar trebui să își descopere vocea și să o facă auzită.

Ce plănuiește Ana Maria Pătru să facă în continuare:

După aproape două decenii de implicare în politică, la nivel înalt, Ana Maria Pătru cucerește scena globală. Recent, Fosta șefă AEP, a fost invitată la ,,Future Inovation Summit”, prestigiosul eveniment organizat în Dubai, care strânge laolaltă cei mai importanți oameni din domenii precum: Fintech, Sănătate, Educație, Sustenabilitate și dezvoltare socială.

,,Astăzi, mă simt privilegiată să stau în fața voastră și să discut despre un subiect care mi-a atins inima profund – unitatea și curajul femeilor. Știu că mulți dintre voi vă luptați cu provocări, cu situații dificile și cu obstacole care par insurmontabile, dar să știți că suntem aici pentru voi, ca sursă de sprijin și inspirație”, a spus Ana Maria Pătru pe scena din Dubai.

Emoționată, Ana Maria Pătru a reușit să transforme trăirile personale într-un puternic mesaj de încurajare a femeilor din întreaga lume:

,,Tăcerea și pasivitatea nu mai sunt opțiuni acceptabile de mult timp. În schimb, este timpul să vă folosiți vocea și să vă faceți auzite. Nu trebuie să vă fie teamă să vă exprimați opiniile, să vă ridicați împotriva injustiției și să acționați. Fiecare voce contează, iar fiecare acțiune poate duce la transformări semnificative”, a completat fosta șefă AEP.

Povestea prin care a trecut Ana Maria Pătru a devenit inclusiv subiect de roman, scris de avocata sa, Eliza Ene-Corbeanu.