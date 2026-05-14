(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România

Procurorii din România, Republica Moldova, Bulgaria și Polonia au pus în aplicare peste o sută de mandate de percheziție într-un dosar privind comercializarea de suplimente alimentare contrafăcute care au păcălit persoane cu boli grave.

Constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals informatic în formă continuată, spălare a banilor și evaziune fiscală în formă continuată, Ssunt acuzațiile aduse membrilor rețelei care comercializa suplimente contrafăcute.

Procurorii arată că produsele promovate drept „suplimente alimentare” erau prezentate ca tratamente pentru boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele, iar unii operatori call-center, care făceau parte din rețea, se recomandau a fi medici sau specialiști, elemente care au contribuit la inducerea în eroare a persoanelor vătămate și, în unele cazuri, la renunțarea acestora la tratamente prescrise de medici, cu riscuri pentru sănătate.

Cum a operat rețeaua care vindea suplimente contrafăcute

Din materialul probator rezultă că, din 2019 și până la 12 mai 2026, cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi au acționat coordonat în cadrul unei rețele ierarhizate pe patru paliere operaționale.

Liderii au înființat societăți care au comercializat produse promovate fraudulos, folosind o companie/platformă de marketing afiliat și sute de site-uri modelate după același șablon pentru atragerea clienților.

Doar în România, au fost create 196 de site-uri care promovau aceste suplimente, ce au fost ulterior blocate. Publicitatea ar fi promovat în mod fraudulos diverse suplimente alimentare și medicamente contrafăcute sau neautorizate.

Investigația a identificat peste 400 de denumiri ale suplimentelor vândute, iar în timpul perchezițiilor au fost găsite și ridicate aproximativ 250.000 cutii cu comprimate și flacoane.

La un preț mediu de vânzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicată reprezintă un potențial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro. Prejudiciul total cauzat persoanelor vătămate este estimat la zeci de milioane de euro doar în România.

În plus, gruparea a produs un prejudiciu bugetului de stat din țara noastră de aproape 7 milioane de euro prin omiterea înregistrării veniturilor și aplicarea necorespunzătoare a TVA.

Cum s-a coordonat ancheta internațională?

La inițiativa , în februarie 2024 a fost încheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord pentru formarea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din Ungaria; ulterior, la această echipă au aderat autoritățile din Republica Moldova, Polonia și Bulgaria, a precizat instituția.

Totodată, în cauză au fost emise și puse în executare Ordine Europene de Anchetă și Cereri de Asistență Judiciară Internațională în 12 state: Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia și Slovacia. Operațiunea a fost coordonată la nivelul EUROJUST și , unde au funcționat centre online de coordonare în timp real, iar simultan au fost efectuate peste 100 de percheziții în statele în care au fost emise OEA.