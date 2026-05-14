Caz revoltător la Iași, după ce o instanță a validat un acord care acceptă relația dintre un bărbat de 35 de ani și o tânără de 14 ani. Fata a rămas și însărcinată între timp. Relația lor a început încă de când avea 12 ani.

Detalii despre acest caz revoltător la Iași

Relația dintre cei doi ar fi început încă din anul 2022, perioadă în care fata avea aproximativ 12 sau 13 ani. Surprinzător este faptul că atât familia copilei, cât și reprezentanții școlii ar fi cunoscut situația, scrie .

Deși adolescenta a rămas însărcinată înainte de a împlini 15 ani, autoritățile au aflat despre acest caz abia în momentul nașterii, când spitalul a raportat cazul conform legii.

Apropiații cuplului susțin că bărbatul și copila au împărțit aceeași locuință încă de la începutul relației. În tot acest timp, bărbatul s-ar fi ocupat de cheltuielile necesare pentru îngrijirea tinerei și, ulterior, a copilului nou-născut.

Din cauza acestei situații, fata a abandonat studiile și a rămas acasă pentru a crește bebelușul.

Cum a scăpat bărbatul cu o pedeapsă blândă

Deși inițial dosarul penal a fost deschis pentru infracțiunea de viol, anchetatorii au decis ulterior să schimbe încadrarea juridică în act sexual cu un minor.

Această modificare i-a permis bărbatului să primească doar o pedeapsă cu suspendare, după ce a recunoscut fapta și și-a asumat întreaga responsabilitate pentru familie. Decizia magistraților a facilitat practic continuarea relației dintre adult și minoră.

Se pare că, imediat ce tânăra va împlini vârsta majoratului în cursul acestui an, aceștia urmează să se căsătorească.