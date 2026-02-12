Anul școlar 2026-2027 va începe pe 7 septembrie și se va încheia pe 18 iunie, potrivit formei finale a structurii avizate de Comisia de Dialog Social, a anunțat joi Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Calendarul prevede 36 de săptămâni de cursuri și menține în program activitățile „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, în ciuda propunerilor de modificare a datei de start sau de comasare a acestor programe.

Calendar diferit pentru clasele terminale

Conform ministerului, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar va avea 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 4 iunie 2027. Elevii de clasa a VIII-a vor avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să finalizeze anul pe 11 iunie 2027, scrie Agerpres.

Programele naționale „ ” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în intervalul 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. În plus, săptămâna de vacanță aflată la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București va fi programată în perioada 15 februarie-7 martie 2027, în urma consultărilor la nivelul unităților de învățământ cu elevii, părinții și cadrele didactice.

Pentru predictibilitate, fiecare unitate de învățământ va comunica până la 1 aprilie structura detaliată a anului școlar viitor, inclusiv deciziile privind elementele flexibile ale acesteia.

De ce nu se modifică data începerii cursurilor

Ministerul Educației a explicat motivele pentru care nu a fost acceptată propunerea de începere a cursurilor la 15 septembrie și nici ideea eliminării sau comasării programelor naționale.

„Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naționale ‘Școala altfel’ și ‘Săptămâna verde’, facem următoarele precizări: eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora; începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menținerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027)”, a transmis MEC.

Instituția subliniază că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu fie decalate, având în vedere etapele ulterioare-admiterea la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a și admiterea la facultate pentru absolvenții clasei a XII-a.

Apel către școli

Ministerul a precizat că decizia de a menține „Școala altfel” și „Săptămâna verde” este justificată prin rolul acestor programe de a crea cadrul pentru activități care îmbină teoria cu aplicațiile din viața de zi cu zi, inclusiv prin activități gratuite desfășurate în școli, folosind resursele disponibile.

„Facem un apel către unitățile de învățământ să valorifice aceste oportunități în beneficiul copiilor și al întregii comunități educaționale – activitățile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învățarea în contexte nonformale și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, ci și pentru întărirea parteneriatului școală, părinți și comunitate”, se arată în informarea Ministerului Educației și Cercetării.