Reprezentanții studenților acuză lipsa de dialog a Guvernului în contextul noilor temeri privind tăieri bugetare în învățământul superior. Nemulțumirile vizează refuzul premierului Ilie Bolojan de a răspunde unei solicitări oficiale de audiență.

De ce reclamă studenții refuzul premierului de a dialoga

(ANOSR) susține că premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educației, nu a răspuns solicitării de audiență transmise. Studenții spun că această atitudine apare pe fondul informațiilor publice despre posibile noi reduceri bugetare în sistemul universitar.

Într-un comunicat oficial, ANOSR afirmă că „Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a participat, în 5 februarie, la o întâlnire cu doamna Consilier de stat Luciana Antoci, la Guvernul României, în urma solicitării de audienţă înaintate Prim-Ministrului României şi Ministrului-interimar al Educaţiei şi Cercetării, domnul , care nu a dat curs nici de această dată invitaţiei la dialog, discuţia având ca subiecte principale bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi situaţia generală a facilităţilor studenţilor din România, inclusiv pe fondul informaţiilor din spaţiul public legate de noi tăieri programate în învăţământul superior”.

Ce reproșuri aduce ANOSR Guvernului

Reprezentanții studenților afirmă că au transmis în mod repetat solicitări pentru o discuție directă cu premierul, fără a primi un răspuns. În acest context, organizația semnalează „ignoranţa cu care acesta tratează, în mod consecvent, una dintre comunităţile asupra cărora au fost luate măsuri drastice de austeritate”.

ANOSR subliniază importanța implicării studenților în deciziile care îi vizează direct. „De asemenea, îi aducem la cunoştinţă domnului Prim-Ministru, Ilie Bolojan, definiţia unui pilon fundamental în guvernarea : participarea studenţilor în luarea deciziilor, care prevede implicarea acestora în toate procesele decizionale, atât în vederea respectării consultării părţilor interesate şi cu atât mai mult în contextul în care măsurile afectează beneficiarii direcţi ai procesului educaţional”, precizează alianța, potrivit News.ro.

Ce s-a discutat la întâlnirea cu reprezentantul Guvernului

În lipsa premierului, întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria cu consilierul de stat Luciana Antoci. Studenții afirmă că dialogul s-a desfășurat „într-un mod responsabil”, având ca teme impactul subvențiilor pentru transport feroviar, bursele și coșul minim al studentului, „în plină austeritate”.

ANOSR și-a menținut revendicările, printre care alocarea a minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație. Organizația cere revenirea la finanțarea burselor pe 12 luni, majorarea bazei de calcul a fondului de burse și reintroducerea reducerii de 90% la transportul feroviar.