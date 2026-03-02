B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Studiu: Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene. Iată despre ce este vorba

Studiu: Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
02 mart. 2026, 12:44
Studiu: Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene. Iată despre ce este vorba
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Alcoolul și produsele de lux domină furturile din magazine
  2. Preferințe diferite în funcție de țară
  3. Casele self-checkout, punct vulnerabil pentru retaileri

Băuturile alcoolice ocupă primul loc în clasamentul produselor furate din supermarketurile europene, arată un studiu realizat de compania spaniolă de analiză a securității STC. Cercetarea, desfășurată în 15 state, indică faptul că hoții vizează în special articole de marcă, cu valoare mare, destinate revânzării, în timp ce produsele de bază sunt rareori furate.

Alcoolul și produsele de lux domină furturile din magazine

Potrivit studiului, alcoolul se află în topul produselor sustrase din supermarketuri în aproape toate țările analizate. Băuturile spirtoase, vinurile premium și alte produse alcoolice sunt preferate de hoți deoarece pot fi revândute ușor pe piața neagră, conform Știrile ProTv.

Pe locul al doilea în clasamentul general se situează produsele de îngrijire personală și cosmeticele, urmate de carne, ciocolată și cafea. Cercetătorii au observat că furturile nu sunt motivate, în general, de necesități de bază, deoarece produse precum făina sau pastele au fost rareori sustrase.

Analiza sugerează că majoritatea furturilor sunt comise cu scopul obținerii de profit prin revânzare, nu din lipsă de alimente.

Preferințe diferite în funcție de țară

Modelele de furt reflectă obiceiurile de consum locale în cele 15 state europene studiate, printre care Germania, Franța, Marea Britanie și Spania.

Astfel, în Spania au fost furate frecvent șuncă iberică și ulei de măsline, produse considerate tradiționale și cu valoare ridicată. În Belgia și Finlanda, berea a fost printre cele mai vizate articole, în timp ce în Germania au predominat produsele de panificație și patiserie.

În Marea Britanie, ciocolata și dulciurile au fost cele mai sustrase produse, iar în Franța și Țările de Jos cafeaua a ocupat primul loc, urmată de carne.

Casele self-checkout, punct vulnerabil pentru retaileri

Studiul mai arată că zonele de autoscanare din magazine reprezintă una dintre cele mai expuse zone la furturi. Pentru a reduce pierderile, comercianții au început să investească în sisteme suplimentare de securitate, precum cutii speciale pentru sticle sau dispozitive de protecție.

Cercetarea a fost realizată pe o populație totală de aproximativ 387 de milioane de persoane, acoperind 15 state europene, și subliniază tendința retailerilor de a consolida măsurile de securitate pentru a limita pierderile generate de furturile din magazine.

