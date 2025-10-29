Guvernul federal german a anunțat majorarea salariului minim pe economie, aplicată în două etape. Măsura va afecta milioane de angajați și vine după ani de creșteri succesive. Deși inițiativa a fost salutată de sindicate, patronatele și-au exprimat opoziția, iar decizia a generat dezbateri aprinse în spațiul public.

Cât va fi salariul minim și când intră în vigoare

Conform guvernului, salariul minim va crește la 13,90 euro brut pe oră de la 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră de la începutul lui 2027. În prezent, nivelul minim este 12,82 euro pe oră, astfel că majorarea va aduce un plus semnificativ pentru cei mai vulnerabili lucrători.

Purtătorul de cuvânt al guvernului a precizat că această creștere va beneficia de peste șase milioane de angajați, adică toți cei care în prezent câștigă mai puțin de 13,90 euro pe oră, potrivit agențiilor EFE și . Această măsură va fi resimțită mai ales în sectoarele cu venituri mici, precum comerțul, serviciile și curieratul.

De ce este considerată o decizie importantă pentru economie

Odată ce salariul minim va ajunge la 14,60 euro, acesta va fi cu aproximativ 40% mai mare decât în 2015, anul introducerii salariului minim în . De atunci, nivelul minim a mai fost majorat de patru ori, pentru a ține pasul cu inflația și costul vieții.

Guvernul consideră că această măsură protejează puterea de cumpărare a populației și sprijină consumul intern. În același timp, majorarea este menită să reducă inegalitățile sociale și să ofere un venit minim decent pentru angajații slab plătiți.

Ce reacții a provocat creșterea salariului minim

Decizia a stârnit reacții mixte. Patronatele au criticat măsura, argumentând că va crește costurile companiilor și ar putea afecta competitivitatea economică. În schimb, sindicatele au salutat inițiativa, considerând-o o victorie pentru angajații cu venituri mici.

Majorarea a fost adoptată în urma recomandării Comisiei pentru Salariul Minim, unde discuțiile dintre reprezentanții salariaților și patronatelor au fost aprinse. Social-democrații, parteneri de coaliție ai conservatorilor lui Friedrich Merz, au subliniat că măsura reprezintă un pas intermediar spre obiectivul lor electoral: minim de 15 euro pe oră, relatează Hotnews.ro.

Ce urmează pentru angajați și economia germană

Măsura va intra treptat în vigoare, ceea ce permite adaptarea companiilor la noile costuri salariale. Angajații care câștigă sub pragul majorat vor beneficia de un plus important, ceea ce ar putea crește consumul și stabilitatea financiară a gospodăriilor.

Totodată, decizia reflectă politica guvernului de a echilibra interesele sociale și economice, în contextul unei piețe muncii cu salarii diferențiate și costuri în creștere. În paralel, această creștere trimite un semnal clar despre intenția autorităților de a proteja angajații cu venituri mici și de a reduce decalajele sociale.