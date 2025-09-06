B1 Inregistrari!
Eveniment » O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt

O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt

George Lupu

06 sept. 2025, 17:07

George Lupu
06 sept. 2025, 17:07
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O femeie din Suceava a pierdut peste 65.000 de lei după ce a fost convinsă să investească într-un fond inexistent.

Cuprins

  • Cum a fost păcălită femeia din Suceava
  • Dosar penal pentru înșelăciune

Cum a fost păcălită femeia din Suceava

Victima a fost contactată în noiembrie anul trecut de un bărbat care s-a prezentat drept „expert financiar” și i-a câștigat încrederea, convingând-o să își creeze un cont online pentru a urmări „profiturile”.

Între 11 și 27 august 2025, femeia a efectuat mai multe transferuri, în valoare totală de 66.733 de lei. La ultima tranzacție, aplicația bancară a avertizat-o că ar putea fi victima unei fraude. Abia atunci a verificat pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și a descoperit că firma nu era autorizată să ofere servicii de investiții.

Când a încercat să își retragă banii, nu a mai reușit să contacteze pe nimeni din partea presupusului fond.

Dosar penal pentru înșelăciune

Vineri, 5 septembrie, femeia a depus plângere la poliție. Inspectoratul de Poliție Suceava a deschis un dosar penal pentru înșelăciune.

”Prin intermediul discuției purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat pașii propuși de presupusul expert financiar, respectiv să își creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmări investițiile și profiturile.

În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025, persoana vătămată a efectuat mai multe transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de către aplicația financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracțiunii de fraudă. Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, site pe care a observat faptul că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiții nu este autorizată să presteze servicii și activități de investiții”, informează, sâmbătă, Poliția județeană Suceava.

