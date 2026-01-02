La aproape un an de când își încheiase activitatea în Poliția Română, Șuier a încetat din viață. Vestea tristă despre patruped, simbol al luptei împotriva drogurilor, a fost făcută vineri, 2 ianuarie.

„Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit cu devotament și profesionalism, contribuind esențial la misiunile de menținere a siguranței publice și la protejarea comunității. La doar un an de la ieșirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă. Șuier a fost mai mult decât un partener de intervenție: a fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină și curaj, respectat de toți cei care au lucrat alături de el”, a transmis .

Moartea lui Șuier, învăluită în mister

Și Poliția Română a transmis un mesaj după trecerea în neființă a lui Șuier. Autoritățile au apreciat implicarea lui Șuier într-unele și devotamentul cu care și-a îndeplinit misiunea, aceea de a lupta împotriva traficului și consumului de droguri.

„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.

Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde.

Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”, se arată într-un mesaj postat de Poliție Română pe Facebook.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți au vrut să afle ce a dus la tragedie, mai ales că Șuier nu era un câine așa bătrân. Patrupedul s-a stins din viață la vârsta de 10 ani.

„La solicitarea mea, mi-ati trimis o poza (recenta!) a lui Suier. Parea ca nu are nimic. Ce s-a intamplat, pentru ca nu era asa de batran? Ori poza nu era recenta?” a fost doar unul dintre mesajele trimise de oameni.

Poliția Română nu a venit cu explicații suplimentare în ceea ce privește decesul lui Șuier.

Cum și-a câștigat Șuier din Poliția Română popularitatea

Șuier și-a încheiat activitatea în cadrul Poliției Române în martie 2025, după 7 ani de depistat droguri. Încă din primul an în slujba țării, Șuier a atras atenția iubitorilor de animale. Prima sa misiune a fost la celebrul festival de muzică de la Cluj, , în 2018.

Numele este unul cât se poate de sugestiv, căci pe cât era doar un pui, patrupedul nu reușea să scoată decât un șuierat atunci când intenționa să latre.

Și-a terminat misiunea pe acest pământ la fel cum a venit, iubit de colegii din Poliție, iubit de o țară întreagă. Șuier a încetat din viață la vârsta de 10 ani, pe 1 ianuarie. După ce s-a pensionat, a fost în grija polițistului cu care a făcut echipă în ultimii 3 ani.