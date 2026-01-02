B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”

Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”

B1.ro
02 ian. 2026, 17:57
Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
Sursă foto: Facebook/ @Centrul Chinologic Sibiu
Cuprins
  1. Moartea lui Șuier, învăluită în mister
  2. Cum și-a câștigat Șuier din Poliția Română popularitatea

La aproape un an de când își încheiase activitatea în Poliția Română, Șuier a încetat din viață. Vestea tristă despre patruped, simbol al luptei împotriva drogurilor, a fost făcută vineri, 2 ianuarie.

„Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit cu devotament și profesionalism, contribuind esențial la misiunile de menținere a siguranței publice și la protejarea comunității. La doar un an de la ieșirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă. Șuier a fost mai mult decât un partener de intervenție: a fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină și curaj, respectat de toți cei care au lucrat alături de el”, a transmis Centrul Chinologic Sibiu.

Moartea lui Șuier, învăluită în mister

Și Poliția Română a transmis un mesaj după trecerea în neființă a lui Șuier. Autoritățile au apreciat implicarea lui Șuier într-unele și devotamentul cu care și-a îndeplinit misiunea, aceea de a lupta împotriva traficului și consumului de droguri.

„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.

Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni.
A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde.
Odihnește-te în pace, drag prieten!
Nu te vom uita niciodată”, se arată într-un mesaj postat de Poliție Română pe Facebook.
Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți au vrut să afle ce a dus la tragedie, mai ales că Șuier nu era un câine așa bătrân. Patrupedul s-a stins din viață la vârsta de 10 ani.

„La solicitarea mea, mi-ati trimis o poza (recenta!) a lui Suier. Parea ca nu are nimic. Ce s-a intamplat, pentru ca nu era asa de batran? Ori poza nu era recenta?” a fost doar unul dintre mesajele trimise de oameni.

Poliția Română nu a venit cu explicații suplimentare în ceea ce privește decesul lui Șuier.

Cum și-a câștigat Șuier din Poliția Română popularitatea

Șuier și-a încheiat activitatea în cadrul Poliției Române în martie 2025, după 7 ani de depistat droguri. Încă din primul an în slujba țării, Șuier a atras atenția iubitorilor de animale. Prima sa misiune a fost la celebrul festival de muzică de la Cluj, Untold, în 2018.

Numele este unul cât se poate de sugestiv, căci pe cât era doar un pui, patrupedul nu reușea să scoată decât un șuierat atunci când intenționa să latre.

Și-a terminat misiunea pe acest pământ la fel cum a venit, iubit de colegii din Poliție, iubit de o țară întreagă. Șuier a încetat din viață la vârsta de 10 ani, pe 1 ianuarie. După ce s-a pensionat, a fost în grija polițistului cu care a făcut echipă în ultimii 3 ani.

Tags:
Citește și...
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Eveniment
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Eveniment
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Eveniment
Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
Eveniment
Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
Două noi decese, cauzate de virusul gripal. Lista cu județele cu cele mai multe cazuri de gripă
Eveniment
Două noi decese, cauzate de virusul gripal. Lista cu județele cu cele mai multe cazuri de gripă
Surse: Un român, dat dispărut după incendiul devastator din barul Le Constellation din Elveția. Ce a transmis MAE
Eveniment
Surse: Un român, dat dispărut după incendiul devastator din barul Le Constellation din Elveția. Ce a transmis MAE
Obiceiul care „prezice” vremea în fiecare an, în România. Cât de ploios va fi 2026
Eveniment
Obiceiul care „prezice” vremea în fiecare an, în România. Cât de ploios va fi 2026
Prima Lună plină din 2026 aduce „Superluna Lupului”. Când și cum poate fi observat fenomenul astrologic
Eveniment
Prima Lună plină din 2026 aduce „Superluna Lupului”. Când și cum poate fi observat fenomenul astrologic
Captură DIICOT în primele zile din 2026. Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor (FOTO)
Eveniment
Captură DIICOT în primele zile din 2026. Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor (FOTO)
Avalanșă de mari dimensiuni în Făgăraș. Salvamontiștii cer prudență maximă. Cum a fost declanșat incidentul (VIDEO)
Eveniment
Avalanșă de mari dimensiuni în Făgăraș. Salvamontiștii cer prudență maximă. Cum a fost declanșat incidentul (VIDEO)
Ultima oră
20:01 - Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
19:52 - Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
19:28 - Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
19:12 - Chiriile în 2026 vor fi mai mari în toată țara. Experții avertizează asupra creșterilor de până la 15%
18:56 - Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
18:41 - Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
18:23 - Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
18:01 - Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
17:41 - Permisul de conducere fără bani din buzunar. Tinerii care pot primi sprijin financiar în 2026
17:02 - Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă