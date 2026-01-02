La aproape un an de când își încheiase activitatea în Poliția Română, Șuier a încetat din viață. Vestea tristă despre patruped, simbol al luptei împotriva drogurilor, a fost făcută vineri, 2 ianuarie.
„Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit cu devotament și profesionalism, contribuind esențial la misiunile de menținere a siguranței publice și la protejarea comunității. La doar un an de la ieșirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă. Șuier a fost mai mult decât un partener de intervenție: a fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină și curaj, respectat de toți cei care au lucrat alături de el”, a transmis Centrul Chinologic Sibiu.
Și Poliția Română a transmis un mesaj după trecerea în neființă a lui Șuier. Autoritățile au apreciat implicarea lui Șuier într-unele și devotamentul cu care și-a îndeplinit misiunea, aceea de a lupta împotriva traficului și consumului de droguri.
„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.
„La solicitarea mea, mi-ati trimis o poza (recenta!) a lui Suier. Parea ca nu are nimic. Ce s-a intamplat, pentru ca nu era asa de batran? Ori poza nu era recenta?” a fost doar unul dintre mesajele trimise de oameni.
Poliția Română nu a venit cu explicații suplimentare în ceea ce privește decesul lui Șuier.
Șuier și-a încheiat activitatea în cadrul Poliției Române în martie 2025, după 7 ani de depistat droguri. Încă din primul an în slujba țării, Șuier a atras atenția iubitorilor de animale. Prima sa misiune a fost la celebrul festival de muzică de la Cluj, Untold, în 2018.
Numele este unul cât se poate de sugestiv, căci pe cât era doar un pui, patrupedul nu reușea să scoată decât un șuierat atunci când intenționa să latre.
Și-a terminat misiunea pe acest pământ la fel cum a venit, iubit de colegii din Poliție, iubit de o țară întreagă. Șuier a încetat din viață la vârsta de 10 ani, pe 1 ianuarie. După ce s-a pensionat, a fost în grija polițistului cu care a făcut echipă în ultimii 3 ani.