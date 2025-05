Supraponderal sau sedentar, ce este mai periculos? Medicul nutriționist Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă

Într-una dintre postările sale recente de pe facebook, Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui studiu în urma căruia, cercetătorii au ajuns la concluzia că nicimăcar un stil de viață activ nu poate contracarate complet efectele negative ale kilogramelor în plus.

Folosindu-se de rezultatele studiului, Mihaela Bilic subliniază raportul de inegalitate dintre supraponderalitate și sedentarism. Din punct de vedere al riscurilor pentru sănătate, este preferabilă o greutate normală, dar mai puțină activitate fizică, decât mai multă activitate fizică, dar o greutate mai mare decât normalul.

„Mai bine sedentar decât supraponderal. Cine ne afectează mai grav sănătatea, obezitatea sau sedentarismul? Studiile recente ne arată că efectul negativ al kilogramelor în plus are un impact major pe sănătatea cardiacă și nu poate fi compensat de mișcare. Până acum mergeam pe ideea că sportul făcut în mod regulat și o condiție fizică bună pot neutraliza riscurile de boală legate de obezitate. Societatea europeană de cardiologie atrage atenția că nu putem fi supraponderali și sănătoși în același timp!

Factorii de risc urmăriți au fost diabetul, colesterolul crescut și hipertensiune arterială, elemente în legătură directă cu sănătatea inimii. Studiul a arătat un risc cardiovascular crescut în cazul persoanelor supraponderale și obeze față de cei normoponderali, indiferent de activitatea fizică practicată

Participanții care erau obezi și făceau mișcare aveau un risc dublu de colesterol crescut în sânge, un risc de 4 ori mai mare să fie diabetici și de 5 ori mai mare să fie hipertensivi, față de cei cu greutate normală, dar sedentari. Observațiile demontează mitul că un mod de viață activ poate anula efectele negative ale kilogramelor în plus și obezității. Prioritatea numărul unu trebuie să fie slăbitul, contează mai mult decât condiția fizică”, a scris Mihaela Bilic într-o postare pe Facebook, potrivit .

„A fi sedentar are un impact negativ mai mare decât diabetul sau bolile cardiovasculare”

Deși excesul ponderal rămâne un factor de risc major pentru sănătatea organismului, medicul nutriționist subliniază importanța unui stil de viață activ, menționând faptul că activitatea fizică poate avea beneficii chiar mai mari decât se credea anterior. Însă, într-o situație ipotetică în care cineva ar avea de ales între și supraponderabilitate, „răul mai mic” ar fi sedentarismul. Efectele greutății în exces sunt atât de nocive pentru organism încât nu pot fi complet compensate prin mișcare.

„Nu există niciun dubiu, mișcarea are beneficii reale pentru sănătate, cu cât suntem mai activi, cu atât mai bine. Există chiar studii care arată că a fi sedentar are un impact negativ mai mare decât tabagismul, sau bolile cardiovasculare. Pentru sănătatea noastră este bine să fim atenți și la kilogramele în plus și la condiția fizică. Însă dacă ar fi să alegem răul cel mai mic, e mai bine să fii sedentar decât supraponderal!”, a mai adăugat Mihaela Bilic în postare.