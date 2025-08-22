B1 Inregistrari!
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici"

Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”

22 aug. 2025, 18:24
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Un videoclip făcut de un cetățean american, turist în România, a devenit viral după ce acesta și-a povestit experiența. Tânărul a fost profund dezamăgit când a ajuns la cazare, un apartament din Capitală, închiriat prin Airbnb și pe care plătise 500 de dolari.

Ce l-a frapat pe turistul american la blocul din România

Americanul se bucură de notorietate pe TikTok după ce, de-a lungul timpului, a strâns o comunitate mare, care urmărește cu interes postările sale. Acum, tânărul, se află într-o vacanță în România, unde a bifat deja mai multe orașe populare, printre care și Bucureștiul.

Însă, cazarea nu a fost nici pe departe ceea ce se aștepta atunci când a văzut pozele de pe Airbnb. Apartamentul pe care l-a închiriat se află într-o clădire veche, care pare a fi construită în perioada interbelică. Acest aspect îl trădează, pe de-o parte, aspectul liftului, și pe de altă parte, stilul arhitectural.

Deși americanul nu filmează apartamentul propriu-zis, despre care spune că l-a încântat din pozele de pe platformă, acesta a filmat holul și terasa blocului în care este cazat și ale căror stare lasă de dorit. Pereții holului sunt scorojiți și murdari, semn că nimeni nu a mai acordat atenție acestor aspecte, odată cu trecerea timpului.

Dar ceea ce l-a surprins și mai tare pe american a fost terasa interioară a blocului și priveliștea debusolantă pe care o aveai de pe acea terasă: balcoane afectate de trecerea timpului, ale căror balustrade sunt acoperite fie de haine puse la întins, fie de pungi, fie de murdărie care nu a mai fost curățată de o bună vreme.

Ce a spus turistul american despre prețurile din țara noastră

În primă fază, turistului american nu i-a venit să creadă unde era, de fapt, cazat. În timp ce pozele postate pe Airbnb arătau un apartament luxos, blocul în care se afla acesta semăna mai mult cu unul desprins din filmele de groază

„Am văzut acest loc pe Airbnb și să fiu sincer, fotografiile arată foarte bine. Când am ajuns aici am fost: «Wow, nu are cum să fie adresa potrivită».

Dar cred că așa arată luxul aici în București, România. Este și o pasăre aici (…) Poți vedea și arhitectura autentică românească”, a spus bărbatul, potrivit Click!.

Însă, americanul nu s-a lăsat foarte tare afectat de experiența neplăcută și a spus că este dornic să vadă ce are să-i ofere România. De altfel, el a subliniat că prețurile percepute în țara noastră reprezintă un mare avantaj pentru că, în comparație cu cele din America, sunt semnificativ mai mici.

„Ca să fiu sincer, este mult mai bine față de ceea ce avem în America. Aici totul este accesibil aici în București. Practic este ca și cum ar fi gratis (…) Aceasta urmează să fie casa mea pentru o vreme, cât urmează să explorez România. Abia aștept să vă arăt și alte lucruri din România”, le-a mai transmis acesta urmăritorilor din online.

