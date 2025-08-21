B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)

Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)

Ana Maria
21 aug. 2025, 21:42
Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)
Foto: captura video.

Fenomenul înșelătoriilor online se intensifică și afectează tot mai multe vedete din România. Printre victime se numără, acum, și Anca Țurcașiu, care a descoperit că imaginea sa a fost utilizată abuziv pentru a promova un produs cosmetic „minune”, fără acordul său.

Clipul fals, generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, o prezenta ca și cum ar recomanda o cremă ce promite tinerețea veșnică.

Cuprins

  • Ce mesaj le-a transmis vedeta fanilor?

  • De ce tot mai multe vedete cad pradă înșelătoriilor online?

  • Cum s-a confruntat și Misha cu o situație similară?

Ce mesaj le-a transmis vedeta fanilor

Actrița a reacționat rapid și și-a avertizat urmăritorii cu privire la pericolul acestor înșelătorii online.

„Dragi prieteni, clipul de mai jos a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, fără acordul meu și împotriva voinței mele. Vă rog să îl raportați în număr cât mai mare. Vă mulțumesc pentru sprijin!”, a scris Anca Țurcașiu pe Instagram, alături de filmulețul fake.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Anca Turcasiu (@ancaturcasiu)

Vedeta speră că prin aceste semnale de alarmă fenomenul va putea fi stopat sau, cel puțin, limitat.

De ce tot mai multe vedete cad pradă înșelătoriilor online

Cazul Ancăi Țurcașiu nu este unul izolat, potrivit Cancan. Tot mai multe vedete, atât din România, cât și din străinătate, devin victime ale clipurilor false generate cu Inteligența Artificială. Aceste materiale sunt folosite pentru promovarea unor produse dubioase, profitând de imaginea publică a persoanelor vizate.

Cum s-a confruntat și Misha cu o situație similară

Recent, și Misha, fosta soție a lui Connect-R, s-a trezit că promova o aplicație necunoscută, fără să știe nimic despre aceasta. Mai grav, imaginile folosite proveneau direct din galeria ei personală.
Ea și-a avertizat comunitatea online. Utilizatorii trebuie să fie foarte atenți la setările telefoanelor și la permisiunile acordate aplicațiilor și rețelelor sociale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Larisa Udilă, la spital cu fiul ei: „Va trebui să îl operăm”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Milan
Monden
Larisa Udilă, la spital cu fiul ei: „Va trebui să îl operăm”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Milan
Pasiunea ascunsă a lui Florin Dumitrescu: „Nu e neapărat un talent, dar folosesc treaba asta că-mi dă o stare de bine”
Monden
Pasiunea ascunsă a lui Florin Dumitrescu: „Nu e neapărat un talent, dar folosesc treaba asta că-mi dă o stare de bine”
Elena Merișoreanu face dezvăluiri despre fosta amantă a soțului ei. „Era colegă cu mine”
Monden
Elena Merișoreanu face dezvăluiri despre fosta amantă a soțului ei. „Era colegă cu mine”
Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
Monden
Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
Monden
Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
Monden
Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
Adio pungi în congelator! Metoda inteligentă care salvează aroma pătrunjelului și a mărarului
Monden
Adio pungi în congelator! Metoda inteligentă care salvează aroma pătrunjelului și a mărarului
Ella și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de primele neînțelegeri, după prima noapte petrecută împreună. Ce conversație au avut aceștia
Monden
Ella și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de primele neînțelegeri, după prima noapte petrecută împreună. Ce conversație au avut aceștia
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare
Monden
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare
Anunț de ultimă oră la ProTV. Unul dintre juraţii „Românii au talent” părăsește televiziunea
Monden
Anunț de ultimă oră la ProTV. Unul dintre juraţii „Românii au talent” părăsește televiziunea
Ultima oră
22:39 - Copil de nouă ani din Olt, transportat în stare gravă la spital după ce a fost scos inconștient dintr-o piscină
22:27 - Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL
22:18 - Larisa Udilă, la spital cu fiul ei: „Va trebui să îl operăm”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Milan
22:02 - CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken
21:58 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”
21:57 - Bărbat din Timișoara, bătut crunt de trei frați, în plină stradă. De la ce a pornit conflictul violent
21:33 - Ce spune Bolojan despre colaborarea cu PSD și amenințarea cu demisia: „Când eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ce e necesar, mai bine pleci”
21:28 - Puii pe care îi mâncăm sunt tot mai mari. Greutatea medie s-a mărit cu 400% în ultimele decenii, în timp ce intervalul de creștere a scăzut
21:27 - Alimentul ‘periculos’ pe care unii români îl mănâncă zilnic. Medicii avertizează: Dăunează oaselor!
21:06 - Ministrul Mediului a anunțat măsurile pe care le va lua împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Vor fi folosite drone: „Oamenii care vor fi prinși cu aceste camere, să li se deschidă dosar în baza acestor imagini” (VIDEO)