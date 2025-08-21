Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)

Fenomenul lor online se intensifică și afectează tot mai multe vedete din România. Printre victime se numără, acum, și , care a descoperit că imaginea sa a fost utilizată abuziv pentru a promova un produs cosmetic „minune”, fără acordul său.

Clipul fals, generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, o prezenta ca și cum ar recomanda o cremă ce promite tinerețea veșnică.

Actrița a reacționat rapid și și-a avertizat urmăritorii cu privire la pericolul acestor înșelătorii online.

„Dragi prieteni, clipul de mai jos a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, fără acordul meu și împotriva voinței mele. Vă rog să îl raportați în număr cât mai mare. Vă mulțumesc pentru sprijin!”, a scris Anca Țurcașiu pe Instagram, alături de filmulețul fake.

Vedeta speră că prin aceste semnale de alarmă fenomenul va putea fi stopat sau, cel puțin, limitat.

Cazul Ancăi Țurcașiu nu este unul izolat, potrivit . Tot mai multe vedete, atât din România, cât și din străinătate, devin victime ale clipurilor false generate cu Inteligența Artificială. Aceste materiale sunt folosite pentru promovarea unor produse dubioase, profitând de imaginea publică a persoanelor vizate.

Recent, și Misha, fosta soție a lui Connect-R, s-a trezit că promova o aplicație necunoscută, fără să știe nimic despre aceasta. Mai grav, imaginile folosite proveneau direct din galeria ei personală.

Ea și-a avertizat comunitatea online. Utilizatorii trebuie să fie foarte atenți la setările telefoanelor și la permisiunile acordate aplicațiilor și rețelelor sociale.