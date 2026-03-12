Autoritățile locale din Sectorul 2 au solicitat verificări după ce au observat o creștere neobișnuită a numărului de concedii medicale acordate angajaților. În urma controalelor realizate de instituțiile competente au fost descoperite mai multe nereguli administrative și procedurale.

De ce au fost declanșate controalele privind concediile medicale

Verificările au fost solicitate de după reorganizarea aparatului administrativ realizată în luna iunie 2025, moment după care autoritățile au observat o creștere vizibilă a concediilor medicale.

Datele arată că doar în luna iulie 2025 au fost acordate 113 astfel de certificate, cu aproximativ 50% mai multe față de aceeași perioadă a anului precedent. În total, acestea au generat 1.142 de zile de absență și cheltuieli suplimentare estimate la aproximativ 250.000 de lei din bugetul local.

În acest context, administrația locală a cerut instituțiilor responsabile să analizeze modul în care sunt emise concediile medicale, pentru a verifica respectarea procedurilor și a cadrului legal.

Ce nereguli au descoperit inspectorii în urma verificărilor

Raportul rezultat în urma controalelor indică mai multe tipuri de abateri care apar frecvent în procesul de acordare a concediilor medicale. Printre cele mai des întâlnite probleme se numără lipsa adeverințelor de salariat sau prezentarea acestora într-o formă neconformă, precum și emiterea lor după acordarea .

Inspectorii au mai constatat neconcordanțe între evidențele cabinetelor medicale și certificatele eliberate, dar și absența unor informații importante din documentația medicală.

De asemenea, în anumite situații nu au fost respectate prevederile legale privind data acordării concediului medical, iar documentele nu conțineau mențiuni privind regimul igieno-dietetic sau indicațiile terapeutice.

Ce sancțiuni au fost aplicate după finalizarea controalelor

În urma verificărilor au fost identificate 22 de situații de abateri, pentru care autoritățile au aplicat 11 avertismente și 15 amenzi. Valoarea totală a sancțiunilor financiare a ajuns la aproximativ 128.000 de lei, relatează Digi24. Amenzile au fost aplicate mai multor case de asigurări de sănătate, inclusiv cele din București, Ilfov, Argeș și Călărași, precum și Casa OPSNAJ.

Reprezentanții administrației locale au precizat că verificările nu au vizat sancționarea persoanelor care au nevoie în mod real de , ci verificarea modului în care sunt utilizate fondurile publice.

Primăria Sectorului 2 a transmis că va continua colaborarea cu instituțiile competente pentru a se asigura că legislația este respectată și că resursele bugetare sunt gestionate corect și transparent.