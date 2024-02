Surpriza pregătită unui ieşean de un supermarket din România: pâine de 113 lei! 

În general, nu multă lume este atentă și verifică prețurile produselor cumpărate pe bonul primit de la casa de marcat, la , achitate cu cardul contactless.

Surpriza de pe bon!

Scriitorul și scenaristul Florin Lăzărescu a ținut să împărtășească cu urmăritorii paginii sale de Facebook o întâmplare neobişnuită prin care a trecut la unul din cele mai cunoscute supermarketuri din România. El a rămas suprins când pe bon, în dreptul , apărea suma de 113 lei.

„Știam că se scumpesc lucrurile de nu-ți vine să crezi, dar 113 lei o pâine la Lidl parcă e cam mult. Eu nu mă uit de obicei pe bon, dar am observat un produs lipsă în sacoșă și am căutat pe bonul electronic să văd dacă mi l-au bătut la casă. Nu era pe bon, însă am văzut prețul pâinii.

M-am întors, vânzătoarea mi-a zis senin că a bătut codul de la rodie și mi-a dat banii înapoi.

”Doamna m-a înșelat și la refacerea bonului”

LE: doamna m-a înșelat până și la refacerea bonului. M-am uitat acum online, a scăzut 17 pâini din 19 trecute pe bon, nu 18.

Eu am luat în pungă una singură, dar cum să mai demonstrez azi că ieri nu erau două? Iar la motivul returului scrie că nu mi-a plăcut pâinea”, a scris Florin Lăzărescu pe Facebook.