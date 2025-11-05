Ștrudelul cu ciuperci este unul dintre produsele de patiserie care pot fi găsite cu ușurință în marile lanțuri de magazine. Și cu toate că este preferat de oameni, nu mulți și-au pus problema să îl gătească ei înșiși. În realitate, rețeta este foarte ușor de preparat, este gata în doar câteva minute și necesită ingrediente simple și puține.

De ce ingrediente este nevoie pentru ștrudelul cu ciuperci

Rulada cu ciuperci e ideală pentru cei care vor o gustare care se prepară rapid și nu foarte costisitoare din punct de vedere al ingredientelor folosite.

Ingrediente:

500 de grame de ciuperci;

O ceapă mare;

2 căței de usturoi;

Cimbru uscat;

Aprox. 100 de grame de mozzarella;

5 foi de plăcintă;

Un ou pentru uns;

;

Mac;

2 – 3 linguri de ulei de floarea-soarelui;

Sare:

Piper.

Cum se prepară rețeta

Primii pași în prepararea rețetei sunt curățarea și tocarea cepei. Ulterior, leguma se călește într-o tigaie, cu puțin ulei.

În timpul în care se gătește ceapa, trebuie curățate și tocate și ciupercile. Se adaugă în tigaie, peste ceapă, și se condimentează cu sare, piper și cimbru. Se lasă la foc mic până se rumenesc, potrivit .

Pasul următor presupune ungerea foilor de plăcintă cu ulei. Peste acestea, se întinde mozzarella rasă și se adaugă 1-2 linguri din compoziția de ciuperci abia gătită. Se împachează ștrudelul și se sigilează la capete, astfel încât să capete forma unui pachețel și să nu cadă din umplutură. Se repetă procesul până la terminarea foilor de plăcintă și a compoziției.

Înainte de a așeza ștrudelele în tava tapetată cu hârtie de copt, se bate un ou. Oul va fi folosit pentru ungerea ștrudelelor, astfel încât să se obțină o crustă crocantă. Tot înainte de a fi băgate la cuptor, se presară peste ștrudele parmezan ras și semințe de mac.

Pasul final presupune băgarea ștrudelelor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Se lasă timp de 15-20 de minute la copt.